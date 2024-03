Comment bien préparer son départ à la retraite anticipé ?-iStock-opolja.jpg

Le dispositif des départs anticipés revu par le gouvernement

Avec la réforme des retraites, l’âge légal de départ à la retraite passe progressivement de 62 à 64 ans. Mais en dehors de cette mauvaise nouvelle, le gouvernement a tout de même prévu des mesures de compensation pour ceux qui ont commencé à travailler dès le plus jeune âge. En effet, il n’était pas question que ces personnes à la carrière longue soient pénalisées par la réforme des retraites. Résultat, le dispositif des départs anticipés pour carrière longue a été revu.

4 tranches d’âges pour des départs anticipés

Pour rappel, avant la réforme, une personne ayant commencé à travailler avant 20 ans pouvait prendre sa retraite de façon anticipée à 60 ans au lieu de 62 ans. Et pour ceux dont la vie active avait commencé avant 16 ans, il était possible de partir à la retraite 4 ans avant l’âge légal, soit à 58 ans. La réforme des retraites a donc revu ces barèmes et décidé de diviser les bornes d’âge en 4 catégories : Entrée dans la vie active entre 20 et 21 ans : départ à la retraite un an plus tôt donc à 63 ans. Entrée dans la vie active avant 20 ans : départ à la retraite 2 ans plus tôt, donc à 62 ans. Entrée dans la vie active avant 18 ans : départ à la retraite 4 ans plus tôt, donc à 60 ans. Entrée dans la vie active avant 16 ans : départ à la retraite 6 ans plus tôt, donc à 58 ans.

30% des nouveaux retraités ont adopté ce nouveau dispositif

Un dispositif qui a déjà séduit 30% des nouveaux retraités en 2023. Soit 10% de plus que l’année précédente puisque fin 2022, seulement 20% des nouveaux retraités avaient opté pour le départ à la retraite anticipé, selon les chiffres de la Caisse nationale d’Assurance vieillesse. « Ce qui se confirme, c'est l'augmentation du poids des dossiers carrières longues qui va aller encore croissant », a indiqué Renaud Villard, le directeur de la Cnav dans les colonnes des Echos. Des données qui confirment les prévisions du gouvernement qui prévoit que 40% des Français sont possiblement concernés par ce départ anticipé.

Les autres possibilités

Pour rappel, le départ à la retraite avant l’âge légal peut se faire pour 3 raisons : carrière longue, pénibilité ou situation d’invalidité ou de handicap. Concernant les carrières longues, les travailleurs doivent pouvoir justifier d’une durée de cotisation minimale. Concernant les métiers pénibles, il faut qu’ils comprennent certains facteurs afin d’être reconnus comme pénibles, à savoir : le travail de nuit, le travail répétitif, le travail en milieu hyperbare, le travail exposé à des températures extrêmes et le travail exposé aux bruits.