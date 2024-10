Comment améliorer son DPE sans trop dépenser ? -Etadly-pixabay.jpg

Quelques mots sur le DPE

Le diagnostic de performance énergétique (DPE) est obligatoire dans le cadre de la vente ou de la mise en location d’un bien immobilier. Il permet de classer ce dernier de A à G selon sa consommation énergétique et ses émissions de gaz à effet de serre. L’objectif du DPE est de lutter contre les logements et immeubles énergivores (passoires thermiques) et/ou polluants. Créé en 2006, le DPE a été renforcé en 2013 puis à nouveau en 2021. Jusqu’ici uniquement informatif, il est devenu opposable. En d’autres termes, le DPE est désormais un document juridique qui permet à l’acheteur ou au locataire, en cas de problème, de se retourner contre le vendeur ou le propriétaire du bien voire contre l’agence immobilière ou le diagnostiqueur. Le DPE doit être annexé au compromis de vente ou au bail de location, il doit être réalisé selon les règles en vigueur, les informations qui y figurent doivent être vraies et sa date doit être valide. Si vous souhaitez améliorer le DPE de votre bien mais que vous n’avez pas le budget pour des travaux de grande ampleur, il existe des astuces gratuites ou à faible coût.

Première astuce : la réédition de son DPE

Depuis le mois de juillet, les étiquettes du DPE ont été changées afin que les biens de moins de 40 m2 soient moins pénalisés. Si la surface de votre bien est inférieure à 40 m2 et que son dernier DPE a été effectué entre le mois de juillet 2021 et le mois de juin 2024, vous pouvez obtenir une nouvelle attestation sur le site de l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie). Vous pourriez ainsi bénéficier d’un meilleur classement de votre bien sans dépenser d’argent.

Deuxième astuce : donner un maximum d’informations

Si vous souhaitez que votre bien obtienne le meilleur classement possible, donnez au diagnostiqueur le maximum d’informations et de justificatifs concernant la VMC ou encore la chaudière. Un DPE plus poussé peut en effet permettre de gagner une classe.

Troisième astuce : se tourner vers les aides financières

Pour améliorer votre diagnostic de performance énergétique, vous avez la possibilité, si votre budget le permet, d’entreprendre divers petits travaux. Vous pouvez par exemple changer de chauffe-eau pour un modèle plus récent et plus performant et qui vous permettra d’économiser entre 8 et 10 % d’électricité. De même, remplacer vos anciens radiateurs par des versions plus performantes est conseillé. Enfin, mieux isoler votre bien (murs et toiture) permettra d’améliorer son DPE mais il s’agit de travaux plus importants. Bien entendu, tout cela a un coût. Toutefois, il peut être allégé grâce aux diverses aides existantes dont le dispositif MaPrime Rénov’ et la TVA à 5,5 %. Renseignez-vous auprès de votre mairie ou bien auprès d’organismes de confiance afin de connaître les aides disponibles et les conditions pour en bénéficier. Et faites attention aux arnaques, elles sont nombreuses.