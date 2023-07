Comment acheter une partie commune en copropriété?

Partie privative ou partie commune avec jouissance privative: quelle différence?

Les parties communes à usage privatif ont un statut à part dans une copropriété. Ce sont des zones collectives réservées à l’usage exclusif d’un ou plusieurs copropriétaires (par exemple, un jardin ou une terrasse). Le ou les bénéficiaires ont le droit exclusif d’utilisation et d’entretien, et les charges liées leur incombent. Des aménagements amovibles et certains travaux légers sont possibles sans autorisation, mais tout chantier important nécessite un accord de la copropriété.

La partie privative concerne une portion exclusive d’un immeuble appartenant à un copropriétaire, comme un appartement. Les charges sont individuelles et il peut l’utiliser, le vendre ou modifier cet espace comme il l’entend.