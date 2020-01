Collecte assurance vie : le taux d'unités de compte a atteint presque 40% en novembre

La collecte en unités de compte connait un essor historique en novembre 2019 ( Crédits : 123 RF)

Sur le mois de novembre 2019, les unités de compte représentent 37% de la collecte brute assurance vie, un taux record sur les dix dernières années. Explications.

Un taux de collecte en unités de compte record

Selon les statistiques de la FFA (Fédération française de l'assurance), l'encours des contrats d'assurance vie s'élève à 1 785 milliards d'euros à fin novembre 2019, en progression de 5% sur un an. Le montant de l'épargne collectée par les sociétés d'assurance au cours des onze premiers mois de 2019 est de 132,8 milliards d'euros (en hausse de 2,8% par rapport à 2018) et les versements sur les supports unités de compte représentent 34,8 milliards d'euros, soit 26% des cotisations.

Sur le mois de novembre 2019, la collecte brute assurance vie en unités de compte a atteint presque 40% (37%), contre 32% au mois d'octobre. Il s'agit d'un taux record sur les dix dernières années. La collecte en unités de compte de novembre s'est élevée à 4,1 milliards, le plus haut niveau atteint depuis janvier 2008 (4,2 milliards d'euros).

La stratégie de l'ACPR et des compagnies d'assurance vie porte ses fruits

Dans un contexte de taux bas qui met à rude épreuve le rendement et le modèle économique des fonds en euros, l'ACPR (l'autorité de contrôle) a alerté à plusieurs reprises les assureurs, leur demandant de proposer à leurs clients des solutions alternatives au fonds en euros. « Dans le contexte de taux actuel, le coût de ces garanties pour les assureurs est devenu prohibitif et ce d'autant plus que la collecte sur les fonds euros reste très forte. Les assureurs n'ont dès lors pas d'autre choix que de progressivement faire évoluer et diversifier leur offre produit » a déclaré Bernard Delas, vice-président de l'ACPR, lors d'une conférence.

Le message a, semble t'il, été entendu. Le rendement 2019 des fonds en euros est attendu en forte baisse, autour de 1,40%. Certaines compagnies ont déjà annoncé leurs taux 2019 : Swiss Life, Generali, Aviva et Aréas serviront un rendement de 1% (hors bonus) et Allianz un taux moyen de 1,2%. Les assureurs mettent également en place des mesures pour favoriser la vente des unités de compte et temporiser la collecte en euros. Par exemple, ils sont de plus en plus nombreux à contraindre l'accès à leur fonds en euros en demandant qu'une part minimum du versement soit investie en unités de compte ou encore à proposer une bonification du taux de rendement du fonds en euros à conditions de respecter une part minimum en unités de compte. Par ailleurs, le discours des assureurs auprès de leurs clients est porté par des marchés financiers en forte hausse depuis le début de l'année.

Mais attention, l'ACPR restera vigilante et veillera à ce que le développement de la vente des unités de compte ne se fasse pas au détriment du conseil et des épargnants. Leur commercialisation sera particulièrement surveillée l'année prochaine. « Il faut trouver un équilibre entre l'impératif économique qui oblige à réévaluer la nature et l'ampleur des garanties proposées et la demande de l'épargnant qui a un très fort besoin de sécurité et souhaite des produits ne présentant pas ou peu de risque » a prévenu Bernard Delas.