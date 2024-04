Chèque énergie : un million de foyers potentiellement oubliés dans la campagne 2024

(Crédits photo: © ALF Photo - stock.adobe.com)

La campagne de distribution du chèque énergie 2024 s'est ouverte ce mardi 2 avril, mais un point reste encore à éclaircir : celui de l'octroi de ce coup de pouce à un million de nouveaux bénéficiaires.

Le mardi 2 avril, la campagne du chèque énergie 2024 a été lancée. Au programme ? Une aide financière pouvant aller de 48 à 277 euros pour les ménages les plus modestes. En 2023, 5,6 millions de foyers en avaient ainsi profité. Cette année, près d'un million de bénéficiaires supplémentaires pourraient la percevoir… à condition que ceux-ci en fassent la demande, et que le gouvernement mette en place la plateforme de réclamation nécessaire.

Un million d'oubliés potentiels dans la campagne 2024 du chèque énergie

Début février, une quinzaine d'associations de consommateurs ont signalé un dysfonctionnement dans l'octroi du chèque énergie version 2024. En cause ? Un calcul réalisé sur la base des revenus de 2021, comme pour la campagne de distribution de 2023, et non sur ceux de 2022. En retenant cette formule de calcul, les foyers éligibles au chèque énergie en 2024 sont donc exactement les mêmes qu'au titre de l'année 2023, comme le résume Françoise Thiébault, coordinatrice énergie du CNAFAL : "la campagne d'avril 2024 est purement et simplement un envoi aux bénéficiaires 2023".

Les foyers ayant vu leurs revenus baisser en 2022 par rapport à 2021, les jeunes actifs, ou encore les ménages ayant réalisé leur première déclaration commune en 2022 auraient donc dû, en principe, être éligibles au chèque énergie 2024. Sur France 5, Bruno Le Maire a toutefois immédiatement riposté en affirmant : "Les associations ont bien fait de réagir, bien fait de signaler le problème, nous l'avons réglé, il n'y aura pas de perdant".

Pour autant, aucun changement sur la base de calcul du chèque énergie 2024 n'est prévu. En revanche, le ministre de l'Economie a promis la mise en place d'une plateforme de réclamation ouverte à ces nouveaux bénéficiaires, potentiellement un million de foyers. Les Français qui s'estiment concernés devront donc demander le chèque énergie, créant un dispositif à deux vitesses : un envoi automatique pour les bénéficiaires du chèque énergie 2023, et un envoi sur demande pour les nouveaux bénéficiaires.

Un guichet de réclamation qui tarde à être mis en place

Vous avez bénéficié du chèque énergie en 2023 ? Vous faites alors partie des 5,6 millions de foyers qui vont pouvoir toucher cette aide financière de façon automatique en 2024, ce qui n'est pas le cas des nouveaux bénéficiaires. Pour rappel, le revenu fiscal de référence maximum pour bénéficier du chèque énergie est de 11 000 euros par unité de consommation. Si vous estimez répondre aux critères d'éligibilité au chèque énergie au titre de vos revenus 2022, il vous faudra donc réaliser une demande sur la plateforme de réclamation promise par Bercy.

Seul hic : celle-ci n'est toujours pas accessible. Le 30 mars, un communiqué du gouvernement faisait état de la situation : "Un dispositif en ligne va être mis en place d'ici cet été pour permettre aux ménages de formuler une réclamation s'ils estiment y être éligibles". Il faudra donc patienter jusqu'à la création de ce guichet de réclamation pour pouvoir prétendre au chèque énergie 2024 lorsque l'on se base sur ses revenus 2022, et non sur ceux de 2021.

"On peut s'inquiéter légitimement sur cette plateforme si l'on ne fait pas de la pédagogie tout de suite" explique Françoise Thiébault face au manque de clarté et de communication de la part du gouvernement. Un constat partagé par Jean-Yves Mano, de la CLCV : "Dans la recherche des économies à tout prix, nous ne savons pas s'ils feront tous les efforts nécessaires pour mettre en avant cette plateforme de réclamation".