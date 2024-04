Opération relutive pour les épargnants d’IMMORENTE en plein cœur de la capitale

sofidy

Sofidy annonce la rénovation de bureaux situés dans un immeuble de 3 600 m2 acquis en avril 2023 ayant permis l'augmentation de 38% des loyers au bénéfice des épargnants de la SCPI IMMORENTE.

Cette rénovation met en lumière tout le savoir-faire de sofidy dans le renouvellement de leurs immobiliers. C'est aussi une nouvelle preuve concrète leur engagement dans la dynamisation des cœurs de ville .

Tout savoir sur cette rénovation

Acquis il y 12 mois, l'opération consistait à se positionner de manière opportuniste sur un actif immobilier mature au centre de Paris afin d' améliorer ses flux locatifs grace à d'importants travaux de rénovation et de modernisation . Le très bon emplacement et la tension locative de la zone à permis de la relocation de l'actif à hauteur de 99%, augmentant ainsi le volume de loyers de 38% sur 12 mois (à périmètre constant). .

Ce projet de restructuration témoigne de la capacité des SCPI de Sofidy d'améliorer les prestations locatives, tout en s'adaptant aux nouveaux usages des bureaux*, en particulier via l'amélioration des performances énergétiques** de ses actifs. Cette rénovation illustre l'engagement de Sofidy à savoir repositionner ses actifs aux niveaux des standards du marché prime QCA , permettant ainsi de créer durablement de la valeur et des flux locatifs nouveaux pour le compte de ses épargnants.

Situé à 100 m de la station de métro Poissonnière et 500 m de la Gare du Nord, cet immeuble datant des années 1870 bénéficie d'un cachet historique parisien et d'une localisation centrale au cœur de la capitale.

L'immeuble en R+5 développe une surface de 3 600 m², 40 places de vélos et a été récemment rénové : verrière double vitrage, menuiseries, faux plafonds.

photos avant travaux

photos après travaux

rénovation SCPI Paris

* Climatisation, réordonnancement des espaces de bureaux, etc…

** Amélioration du DPE

Avertissements et risques

Les parts de SCPI sont des supports de placement à long terme et doivent être acquises dans une optique de diversification de votre patrimoine. La durée de placement minimale recommandée est généralement de 8 ans. Comme tout investissement, l'immobilier présente des risques. Ce fonds ne bénéficie d'aucune garantie ou protection de capital et présente notamment un risque d'absence de rendement, un risque de perte en capital, un risque de liquidité et un risque de durabilité, pouvant toutefois être atténués, sans garantie, par la diversification immobilière ou locative du fonds. Le détail des risques est décrit dans le Document d'informations clés (DIC) et la note d'information de la SCPI. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Les investissements passés ne préjugent pas des investissements futurs.

