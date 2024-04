Le maire de cette commune a décidé de baisser le taux de la taxe foncière

Cet effort intervient alors que les valeurs locatives cadastrales ont été revalorisées par le Parlement à hauteur de 3,9 % pour 2024. (nattanan23 / Pixabay)

La décision a été votée à la quasi-unanimité. La Ville de Cormeilles-en-Parisis, dans le Val-d'Oise, a décidé de baisser le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties de 0,25 point. Un choix acté le 11 avril 2024, lors du dernier conseil municipal , rapporte La Gazette du Val-d'Oise .

Cet effort intervient alors que les valeurs locatives cadastrales ont été revalorisées par le Parlement à hauteur de 3,9 % pour 2024. Un point sur lequel les collectivités territoriales n’ont aucun pouvoir. Une augmentation à laquelle s'ajoute celle du taux communal d'imposition. A Cormeilles-en-Parisis, celui-ci s'élève à 6,5 %. Yannick Boëdec, le maire LR de la commune, a donc voulu prendre une décision « symbolique » pour ses administrés.

3 % de hausse au lieu de 3,9 %

« Le syndicat Azur applique quasiment la même baisse et normalement Gemapi (Gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations) serait très légèrement en baisse aussi. Donc sur Cormeilles on serait plutôt sur une hausse autour de 3 % au lieu des 3,9 %. Cela représente un effort de 150 000 € » , a détaillé l'élu à nos confrères.

Un effort rendu possible grâce à un résultat 2023 bien meilleur que celui qui avait été calculé. En effet, la hausse du coût de l'énergie n'a pas été de 2,5 millions d'euros, comme cela avait été estimé, mais de 1,8 million d'euros. 150 000 € vont donc être utilisés pour baisser le taux de la taxe foncière de 0,7 % par rapport à 2023. Le reste de l'argent « économisé » devrait permettre de financer de futures décisions, comme la participation à la mutuelle des agents ou encore la garantie salariale.