Chèque énergie exceptionnel : jusqu'à 250 euros d'aide dans certaines régions

(Crédits photo: © mpix-foto - stock.adobe.com)

En complément du chèque énergie national, certaines régions ont fait le choix de distribuer une seconde aide exceptionnelle de 250 euros. Quelles sont-elles, et à qui est destiné ce coup de pouce ?

Vous résidez en Île-de-France ou en Provence-Alpes-Côte d'Azur ? Bonne nouvelle : dans ces deux régions françaises, il est possible d'obtenir un chèque énergie exceptionnel, en plus de l'aide nationale déjà distribuée au printemps 2023. D'un montant de 250 euros, ce dispositif a pour objectif de soutenir le pouvoir d'achat des ménages les plus modestes, dans un contexte où les prix de l'énergie augmentent régulièrement. Qui sont les Français éligibles au chèque énergie exceptionnel ?

Un chèque énergie exceptionnel en Île-de-France et en région PACA

Au printemps 2023, un chèque énergie a été distribué à près de 6 millions de foyers français, pour un montant allant de 48 à 277 euros. Une aide qui se veut être un coup de pouce pour le budget des ménages les plus modestes, confrontés à la hausse incessante des prix de l'énergie. Le tarif réglementé de vente (TRV) de l'électricité, par exemple, a augmenté de 15 % en février 2023, et de 10 % supplémentaires au mois d'août.

Certaines régions ont, elles aussi, décidé d'apporter leur concours aux Français. Un chèque énergie exceptionnel supplémentaire de 250 euros a ainsi été mis en place, d'abord en Île-de-France, dès le mois de juillet, puis en Provence-Alpes-Côte d'Azur, depuis septembre. En région parisienne, le dispositif en question est intitulé "Coup de pouce énergie" et doit être réclamé avant le 31 octobre, directement en ligne. Le financement du coût de cette opération est assuré en partie par l'Union européenne.

Un coup de pouce régional soumis à plusieurs conditions

Qu'il s'agisse de l'Île-de-France ou de la région PACA, le chèque énergie exceptionnel n'a pas vocation à être distribué à tous les Français. Seuls les ménages les plus modestes y sont éligibles. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, ce sont ainsi 100 000 familles qui pourront profiter d'un coup de pouce de 250 euros, "ce qu'on appelle les travailleurs pauvres" a indiqué Renaud Muselier, président de la collectivité, au cours de l'interview donnée sur France Bleu Azur durant laquelle il a annoncé la mise en place de ce dispositif.

Pour pouvoir profiter de l'aide de la région PACA, il est nécessaire d'effectuer une demande en ligne avant le 22 novembre 2023, sur le site Maregionsud.fr . Il est également impératif de disposer d'un revenu fiscal de référence inférieur ou égal à 60 % du revenu régional médian. Par exemple, pour une personne seule sans enfant, cela équivaut à 60 % de 22 070 euros. Il faut également fournir un certain nombre d'éléments : un justificatif d'identité, son dernier avis d'imposition et un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

A lire aussi: Chèque énergie : la date de versement de cette aide repoussée de plusieurs semaines

Des aides qui visent à soulager le budget énergie des Français

Chauffer son logement et son eau, cuisiner… bien que certains petits gestes puissent être réalisés pour baisser sa consommation, une grande partie de ses besoins en énergie sont inévitables. Une situation dont prend acte le site Maregionsud.fr, qui explique que : "notre objectif est simple : une aide forfaitaire de 250 euros pour vous soutenir dans cette période où le budget de votre foyer est impacté par les coûts de l'énergie".

Le financement du coût de ce chèque énergie exceptionnel pour la région PACA, soit 25 millions d'euros, est assuré dans son intégralité par le Fonds Social Européen. Cela va permettre aux ménages éligibles de compenser, au moins en partie, la hausse de leur budget électricité ou gaz, avec un versement de la somme de 250 euros prévu avant la fin de l'année 2023.