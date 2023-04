Cette villa américaine aux 5200 vitres est à vendre 7 millions d’euros

La propriété de 929 m² a été réalisée par l’architecte du célèbre musée Guggenheim à New York.

Frank Lloyd Wright est connu pour être l’architecte du célèbre musée Guggenheim de New York. Il a aussi réalisé des maisons d’habitation comme cette propriété construite en 1929 en Oklahoma, aux États-Unis, à vendre pour environ 8 millions de dollars, soit plus de 7 millions d’euros. « Elle est unique, compte tenu de sa taille. C’est l’une des plus grandes résidences jamais construite par Frank Lloyd Wright », note Rob Allen de Sage Sotheby’s International Realty. Elle en impose effectivement avec ses 929 mètres carrés et ses 5200 vitres, créant un motif vertical et inondant de lumière la villa.

La sensation d’espace que dégage cette propriété est exceptionnelle. Une grande salle de réception prolonge la salle à manger, donnant une continuité aux pièces de vie. En tout, la propriété compte 5 chambres et 4 salles de bain. Elle est aussi unique car conçue pour le cousin germain de l’architecte américain, Richard Lloyd Jones. De plus, elle est en blocs de ciment textile et il n’existe qu’une poignée de maisons en blocs textiles conçue par cet architecte dans le monde entier et c’est la seule en dehors de Californie.

Un mobilier en bois

Et pourtant, de prime abord, « beaucoup de gens ne se rendraient probablement pas compte qu’il s’agit d’une œuvre de Frank Lloyd Wright », comme le souligne Rob Allen. Il est plus connu pour son style Prairie, où les villas entretiennent une étroite relation avec leur environnement. Une « architecture organique » en somme, comme la qualifiait l’architecte américain. Ici, les blocs de ciment semblent trancher avec son style habituel. Cependant, le mobilier est en bois ce qui semble cohérent avec ses œuvres habituelles. De plus, la maison se niche derrière les arbres et des espaces de vie extérieurs, en harmonie avec la nature ont été prévus. On remarque aussi des détails architecturaux distinctifs tels que des luminaires. La villa a connu environ cinq propriétaires en 100 ans. Vous serez peut-être le prochain.