Cette commune de bord de mer vend des terrains à prix cassés

À Plougasnou, petite ville du Finistère, les résidents secondaires et jeunes retraités affluent. La maire veut séduire plus de jeunes actifs.

« Ras-le-bol des gens de passage! » Chaque été, c’est la même rengaine: beaucoup de maires se plaignent de voir leur commune se vider une fois l’été passé. C’est le lot des petites villes littorales qui séduisent des nouveaux acheteurs grâce à la proximité de la mer. C’est le cas de Plougasnou, dans le Finistère (29). En 40 ans, le nombre de résidences secondaires a doublé dans cette petite commune d’environ 3000 habitants (près de 10.000 l’été), selon l’Insee . Aujourd’hui, elles pèsent quasiment autant (44% contre 49%) que les résidences principales dans le parc de logements.

« Nous avons connu une forte pression immobilière liée à une augmentation structurelle de la demande venant de jeunes retraités ou des résidents secondaires , constate Nathalie Bernard, la maire de Plougasnou, contactée par Le Figaro . Les prix ont beaucoup augmenté, freinant l’installation de nouveaux jeunes ménages. » En deux ans, les prix, qui ont tendance comme beaucoup de villes en France à refluer ces derniers mois (-2,3% sur trois mois), ont grimpé de plus de 11%, selon Meilleurs Agents. Conséquence: plusieurs locaux ont dû s’exiler à une vingtaine de kilomètres dans les terres.

Pour y remédier, plusieurs pistes émergent. L’édile, élue en 2014, a eu une idée: proposer des terrains à prix cassés . Elle n’est pas nouvelle mais le motif est différent. Là où plusieurs communes dans des secteurs assez peu recherchés tentent d’attirer de nouveaux habitants, quel que soit leur profil, Nathalie Bernard souhaite aider des jeunes ménages à accéder à la propriété. « Nous avons une centaine de dossiers en attente pour des HLM mais nous n’en avons pas assez à disposition. À la place, nous leur proposons d’acquérir des terrains à des prix abordables », précise l’élue.

Occuper le logement pendant 10 ans

À 10 minutes à pied de la mer, 5 terrains (entre 400 et 600 m²) réservés sont proposés au prix de 60 euros le m² et 21 (entre 400 et 750 m²) en accession libre, au prix de 95 euros le m². Soit moins de 35.000 euros pour les premiers et moins de 71.000 euros. Des tarifs inférieurs au prix de marché, affirme la mairie. En Bretagne, le m² du terrain coûte 87 euros en moyenne, selon la dernière étude publiée par la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement . « Dans un lotissement privé, des terrains avec une petite vue mer ont été vendus entre 140 et 180 m² », souligne de son côté Nathalie Bernard. Reste à savoir si des jeunes acheteurs auront les moyens de construire leur maison, un rêve qui, avec la hausse des taux et du prix des matériaux, est de plus en plus inaccessible .

Pour candidater à l’un des terrains du lotissement baptisé «Les Hortensias», plusieurs règles sont à respecter. Seuls les dossiers de particuliers et primo-accédants sont acceptés. Ils s’engagent à faire du bien acquis leur résidence principale. Les bureaux, commerces et résidences secondaires sont donc exclus. Les locations longue durée sont autorisées. Quant aux locations courte durée, elles sont tolérées « à condition que les propriétaires n’en fassent pas une activité commerciale », précise le maire. « La puissance publique se doit de favoriser sa population à l’année », insiste Nathalie Bernard.

Par ailleurs, une fois leur dossier validé, les heureux élus devront obtenir un permis de construire dans un délai d’un an. Si tel n’est pas le cas, le lot sera attribué à un autre ménage. Une fois installés, les nouveaux propriétaires s’engagent à occuper leur logement pendant au moins dix ans. En cas de non-respect, les propriétaires devront payer une pénalité de 95 euros par m² de la surface du lot, au prorata du nombre d’années restantes, « sauf dans le cas d’un accident de la vie ou d’une mutation professionnelle », précise le maire. Les ménages intéressés ont huit semaines pour candidater. Les noms des acquéreurs seront connus dans un délai de deux mois maximum à compter de la fin de la fin des dépôts de dossiers. « À ce jour, nous avons reçu quatre dossiers fermes », déclare le maire de Plougasnou.