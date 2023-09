Ces villes où les taxes sur les résidences secondaires s’envolent

La France compte 3,6 millions de résidences secondaires, soit 10% du parc immobilier national. Mais les taxes sur les résidences secondaires ne cessent d’augmenter, surtout dans certaines stations balnéaires.

Il ne fait pas bon avoir une résidence secondaire à Sète, dans l’Hérault (34), selon une étude de Prello sur les taxes des résidences secondaires , un groupe qui a lancé un modèle d’achat de résidence secondaire à plusieurs. La taxe d’habitation a été majorée de 60 % à Sète et le taux de taxe s’élève désormais à plus de 80%. « C’est comme si les propriétaires payaient 80 % de la valeur locative de leur bien. Comme s’ils payaient un loyer pour leur bien », explique Ludovic de Jouvancourt, cofondateur de Prello. Le taux de taxe d’habitation varie d’une ville à l’autre, étant fixé par les communes. Le montant de la taxe d’habitation est calculé d’après la valeur locative cadastrale du bien et de ses dépendances par application d’un taux voté par la collectivité locale du lieu du bien immobilier. Wimereux, dans le Pas-de-Calais, occupe la deuxième place du podium, suivie par Frontignan, dans l’Hérault également, qui pratiquent des taxes d’habitation et foncière sur les résidences secondaires salées.

Certaines communes de plus de 50.000 habitants où la demande de logements est plus forte que l’offre (zones tendues), peuvent effectivement appliquer une majoration de la taxe d’habitation de l’ordre de 5 à 60% depuis 2017. Au total 4000 villes sont concernées. Parmi elles des métropoles comme Paris, Lyon ou Marseille mais aussi des stations balnéaires, à forte attractivité, à l’image de Sète. Et certaines ne s’en privent pas. « On constate une corrélation entre l’attractivité touristique d’une zone et la volonté de la mairie de mettre à contribution les propriétaires de résidences secondaires. C’est le mécanisme le plus accessible pour une commune pour libérer des biens et en faire des résidences principales. Un moyen de réduire le niveau d’attractivité capitalistique des biens », souligne Ludovic de Jouvancourt.

Des taxes peu élevées à Carry-le-Rouet

À l’inverse, il fait bon posséder une résidence secondaire à Carry-le-Rouet, dans les Bouches-du-Rhône (23,8 %), à Cambo-les-Bains, dans les Pyrénées-Atlantiques (24,4 %) et Saint-Pée-sur-Nivelle, dans le même département (24,9 %). Plus étonnamment, à Cassis, les taxes ne pèsent pas trop lourdement sur les résidences secondaires (26,1 %). Cette commune a fait le choix de ne pas augmenter les taxes sur ses résidences secondaires alors que son attraction touristique est forte. « Certaines communes avec une forte inflation du prix au mètre carré liée à l’attractivité du lieu sont dans la démarche de rester attractives. Les propriétaires de résidences secondaires paient alors la taxe d’habitation mais la valeur sèche, sans majoration », analyse Ludovic de Jouvancourt.

Le coût de la taxe foncière a aussi augmenté en 2023 de 7,1% sur l’ensemble du territoire. Pour alléger le poids de ces taxes, la start-up Prello propose d’acheter une résidence secondaire à plusieurs, jusqu’à 8 acquéreurs, au sein d’une SCI. Ainsi, l’ensemble des coûts liés au bien sont mutualisés. « Le coût annuel d’une résidence secondaire représente 1 à 4% de sa valeur immobilière en fonction de ses équipements. Une somme conséquente que l’on peut diminuer en étant propriétaire d’une maison secondaire à 7 ou 8, permettant de diviser d’autant la facture », suggère Ludovic de Jouvancourt, cofondateur de Prello.