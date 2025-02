Ces trois secteurs porteurs en Bourse en 2025

En 2025, l’intelligence artificielle, la cybersécurité et les technologies vertes devraient connaître une forte croissance, soutenue par une demande mondiale, offrant des opportunités d’investissement intéressantes.

Sommaire:

Des secteurs en hausse continue: IA, cybersécurité, greentech

2025 est-elle l’année de l’IA?

Cybersécurité: Une priorité incontournable pour vos investissements

Technologies vertes: la transition énergétique toujours d’actualité

Comment investir dans les technologies vertes avec les ETF?

Des secteurs en hausse continue: IA, cybersécurité, greentech

L’actualité boursière et celle des marchés financiers montrent que les secteurs de l’Intelligence Artificielle (IA), de la cybersécurité et des technologies vertes profitent d’un engouement médiatique. La raison de cet attrait mondial est une croissance forte ces dernières années, avec de réels progrès dont certains sont accessibles à tous. Les perspectives sont encore encourageantes. Selon une étude de janvier 2024 de la plateforme de recherche Marketsandmarkets, ces trois secteurs doivent croître de:

9,4% en rythme annuel d’ici 2028 pour la cybersécurité,

21,04% en rythme annuel d’ici 2026 pour les technologies vertes,

24% en rythme annuel d’ici 2032 pour l’IA.

2025 est-elle l’année de l’IA?

En 2024, le secteur de l’IA a été un moteur de performances boursières, notamment sur le marché américain. Nvidia est le leader mondial du calcul IA, avec ses puces spécialisées dans ce domaine de calcul complexe. L’entreprise est cotée à la Bourse de New York. La valeur Nvidia sort de deux années exceptionnelles sur les marchés (+238% en 2023 et +171% en 2024), portée par une demande mondiale toujours très forte.

D’autres entreprises actives dans l’IA ont également le vent en poupe: Alphabet (Google), IBM, Apple, Microsoft, Amazon… Plus globalement, tout le secteur lié à l’IA est à considérer dans une optique d’investissement boursier. Par extension, c’est aussi le cas d’entreprises d’autres secteurs profitant des retombées de cet engouement. Ainsi, vous pouvez prêter attention aux fabricants de semi-conducteurs, comme la taïwanaise TSMC ou la franco-italienne STMicroelectronics. Les composants issus de leurs usines sont essentiels au développement et à la performance des systèmes d’IA. Quand ce secteur vous intéresse, vous pouvez directement investir dans les entreprises concernées via votre compte épargne titres.

Comment investir dans l’IA avec les ETF? Vous pouvez surfer sur les tendances sectorielles décrites avec des ETF (aussi dits: trackers). Ce type d’instrument financier vous permet d’ investir dans un panier d’actions , plutôt qu’une seule. Ainsi, vous accédez au secteur en une seule transaction et avec des frais limités. En outre, certains trackers sont éligibles au PEA. Parmi les ETF dédiés à l’intelligence artificielle, on trouve par exemple le WisdomTree Artificial Intelligence ETF, le Lyxor Robotics & AI ETF, l’Amundi Stoxx Global Artificial Intelligence ETF ou encore le VanEck Semiconductor ETF pour le secteur des semi-conducteurs.

Cybersécurité: Une priorité incontournable pour vos investissements

Avec la multiplication des cyberattaques et l’importance croissante de la protection des données, la cybersécurité est un secteur porteur. Des acteurs internationaux comme Palo Alto Networks et Fortinet, ou les françaises Thales et Dassault Systèmes, ont réalisé de belles performances boursières en 2024. Ces entreprises offrent des solutions de sécurité allant de la protection des réseaux à la gestion des identités numériques. Elles restent bien positionnées pour profiter de la demande attendue toujours très forte en 2025.

Comment investir dans la cybersécurité avec les ETF? Le First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF (CIBR) est l’un des ETF les plus anciens et les plus liquides du marché. Il suit l’indice Nasdaq CTA Cybersecurity, comprenant des entreprises de toutes tailles, impliquées dans la sécurité des réseaux, la sécurité du cloud et la protection des données. Parmi les autres ETF les plus connus, vous pouvez vous orienter vers le WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc, le L&G Cyber Security UCITS ETF, ou le plus européen iShares Digital Security UCITS ETF.

Technologies vertes: la transition énergétique toujours d’actualité

Les technologies vertes continuent de bénéficier d’un soutien massif des politiques publiques et des consommateurs, face à la crise climatique. Les énergies renouvelables, les technologies de stockage de l‘énergie et les innovations en matière de mobilité durable sont des segments particulièrement dynamiques.

Les entreprises dédiées sont perçues comme résilientes, car elles sont structurellement mieux préparées pour répondre aux défis futurs. Plusieurs acteurs évoluant dans ces secteurs ont connu une année 2024 extrêmement positive, à l’image des Américaines Tesla (+62%), NextEra Energy (+18%) ou l’espagnole Iberdrola (+12%).

Comment investir dans les technologies vertes avec les ETF?

Les ETF liés aux énergies propres ont connu une forte croissance ces dernières années, portés par l’engouement autour du secteur. Parmi les ETF les plus prisés, vous pouvez regarder: l’iShares Global Clean Energy, l’Amundi MSCI New Energy ESG Screened, l’Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc ou encore le BNPP Easy Low Carbon 100 Europe PAB UCITS ETF. Chacun diffère des autres ETF par: son prix, sa taille ou encore son type d’entreprises et de secteurs (hydrogène, photovoltaïque, batteries…).