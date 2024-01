Ces nouveautés qui vous attendent en 2024 !

les nouveautés sont nombreuses pour 2024 (Crédits photo : Adobe Stock - )

Comme chaque année, le mois de janvier apporte son lot de nouveautés. Découvrez ce qui vous attend pour l'année 2024…

Le permis de conduire à 17 ans

Plusieurs changements attendent les usagers de la route en 2024, à commencer par l'instauration du permis dès 17 ans.

Jusqu'ici, il fallait attendre de souffler sa 18e bougie pour pouvoir obtenir le précieux sésame.

Après quelques mois de flottement, le décret est paru au Journal officiel le 20 décembre 2023 et depuis le 1er janvier 2024, les jeunes ayant 17 ans révolus peuvent s'inscrire en auto-école pour passer l'épreuve de conduite.

Il leur faudra avoir auparavant passé le code de la route, accessible dès 16 ans.

Bon à savoir : Pour ceux qui souhaitent passer par la case «conduite accompagnée», elle est possible dès l'âge de 15 ans, après avoir obtenu le code de la route et suivi une formation pratique encadrée par un moniteur d'auto-école. Il faudra ensuite attendre ses 17 ans pour passer l'épreuve pratique et obtenir le permis B.

La fin des retraits de points pour les «petits» excès de vitesse

Il s'agit là aussi d'un décret passé au Journal officiel en fin d'année, le 6 décembre 2023.

Depuis le 1er janvier 2024, la nouvelle règle est donc la suivante : les excès de vitesse inférieurs à 5km/h seront sanctionnés par une contravention et n'entraineront plus la réduction d'un point du permis de conduire.

Attention toutefois, les excès compris entre 5 et 20km/h sont eux sanctionnés par la suppression d'un point.

De nouveaux contrôles techniques

Pour les deux-roues : La directive européenne datait de 2014 mais n'avait jamais été appliquée en France. C'est désormais chose faite en 2024 pour les véhicules de catégorie L comme les motos, cyclomoteurs, scooters, tricycles à moteur ou encore les quadricycles légers et lourds, selon le calendrier suivant :

Pour les véhicules immatriculés avant le 1er janvier 2017 : le contrôle technique doit être passé au plus tard le 31 décembre 2024. Bon à savoir : si la date anniversaire de la première mis en circulation de votre véhicule est avant le 15 avril, le contrôle sera à effectuer entre le 15 avril et le 14 août 2024.

le contrôle technique doit être passé au plus tard le 31 décembre 2024. Pour les véhicules immatriculés entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2019 : le contrôle technique devra être passé en 2025.

le contrôle technique devra être passé en 2025. Pour les véhicules immatriculés entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021 : le contrôle technique devra se faire en 2026

le contrôle technique devra se faire en 2026 Pour les véhicules immatriculés après le 1er janvier 2022 : le contrôle technique se fera entre les 4 ans et demi et les 5 ans de sa mise en circulation.

Bon à savoir : le contrôle technique est valable trois ans.

Pour les voitures sans permis : à partir d'avril 2024, les véhicules sans permis, qu'ils soient thermiques ou électriques, seront soumis au contrôle technique avec le calendrier suivant :

Pour les véhicules commercialisés avant le 1er janvier 2017 : le contrôle technique doit être passé d'ici le 31 décembre 2024.

le contrôle technique doit être passé d'ici le 31 décembre 2024. Pour les véhicules commercialisés entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 : le contrôle technique devra être passé au cours de l'année 2025.

le contrôle technique devra être passé au cours de l'année 2025. Pour les véhicules commercialisés entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021 : le contrôle technique devra être passé sur l'année 2026.

A partir de 2027, la périodicité sera la même que pour les deux-roues : un premier contrôle au moins six mois avant le cinquième anniversaire de la date d'immatriculation, puis tous les trois ans.

En cas de vente, le contrôle technique devra dater de moins de six mois.

MaPrimeRénov'

Le gouvernement souhaite encourager les travaux de plus grande ampleur avec un nouveau parcours dit «accompagné» en 2024.

Pour être éligible, les travaux doivent comprendre au moins deux gestes d'isolation, le traitement de la ventilation et aboutir à un saut d'au moins deux classes DPE.

L'aide devient unique, avec un seul dossier déposé auprès de l'Anah et les taux de financement et les plafonds des travaux sont relevés suivant le profil des ménages, avec un plafond de 70.000 euros de travaux et un taux de prise en charge pouvant atteindre jusqu'à 90% pour les ménages aux revenus très modestes qui décident de rénover une passoire énergétique.

MaPrimeAdapt'

Janvier 2024 voit le lancement d'un nouveau dispositif baptisé «MaPrimeAdapt'», à destination des seniors et des personnes en situation de handicap pour les aider à financer les travaux d'adaptation de leur domicile.

MaPrimeAdapt' peut par exemple aider à remplacer une baignoire par une douche de plain-pied plus sécurisée, l'installation d'un monte escalier ou encore l'élargissement des encadrures de portes.

Accessible sous conditions de ressources, le dispositif pourra prendre en charge entre 50 et 70% du montant des travaux avec un plafonnement à 22.000 euros.

Borne de recharge à domicile

En 2024, l'aide à l'installation d'une borne de recharge de voiture électrique à votre domicile est bonifiée de 200 euros. En pratique, le crédit d'impôt, applicable sans conditions de ressources, passe de 300 à 500 euros.

