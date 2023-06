Voiture électrique : comment installer une borne de recharge chez soi ?

Et si vous installiez votre propre borne de recharge ? (Crédits photo : Adobe Stock - )

Alors que les jours, ou en tout cas les années, des véhicules à moteurs thermiques sont comptés (leur fabrication devrait être interdite à partir de 2035 en Europe), les ventes de voitures électriques semblent vouées à prendre une part de marché de plus en plus importante. Reste un problème de taille : comment les recharger ?

Pourquoi faire installer une borne de recharge électrique ?

Entre augmentation du prix des carburants classiques et fin programmée de la production de moteurs thermiques, les ventes de voitures électriques vont vraisemblablement augmenter dans les années à venir.

L'un des freins souvent évoqués pour les conducteurs qui hésitent à sauter le pas est celui de la recharge : devoir de se rendre à une borne électrique payante peut s'avérer fastidieux et compliqué car on n'en trouve pas partout.

Dans ce contexte, installer directement sa propre borne à domicile peut être un vrai facilitateur de vie.

Recharger sa voiture électrique chez soi est plus facile, plus rapide et aussi moins cher qu'une borne publique puisqu'il n'y a pas d'abonnement à payer en sus du prix de l'électricité.

S'il est en théorie possible de se contenter d'une prise électrique domestique (légalement limitée à 10 ampères en France), investir dans l'installation d'une «wallbox» c'est-à-dire d'un boîtier qui se fixe au mur permet dans la majorité des cas de recharger en 16 ampères (donc de réduire votre temps de charge).

Connaissez-vous le «droit à la prise» ?

Afin d'accélérer la transition technologique vers l'électrique et l'hybride, le décret N°2011-873 du 25 juillet 2011 a instauré ce que l'on appelle un «droit à la prise». En clair, chaque particulier vivant en copropriété, qu'il soit propriétaire ou locataire, a le droit de faire installer une «infrastructure de recharge de véhicule électrique (IRVE)». Le décret concerne l'ensemble des places de parking : place couverte, parking extérieur, clos ou non.

Ce droit permet aux particuliers de faire une demande d'installation d'une borne de recharge sur leur place de parking.

A lire aussi // Cinq travaux à faire l'été dans votre maison

Permis de construire : déposez-le en quelques clics

5 choses à savoir sur le prêt personnel écoresponsable de Boursorama Banque

Comment installer une borne de recharge électrique en maison individuelle ?

Si vous êtes propriétaire, vous n'avez pas de frein autres que votre budget et la configuration de votre réseau électrique.

Pour vous lancer, il vous suffit de faire venir un professionnel qui vous établira en devis (notamment en fonction du modèle de borne que vous choisissez) puis réalisera les travaux nécessaires.

Vous pourrez bénéficier d'un crédit d'impôt sans condition de revenus, accordé pour les dépenses d'acquisition et de pose de systèmes de charge pour les travaux facturés entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2025.

Ce crédit d'impôt est égal à 75% du montant des dépenses dans la limite de 300 euros par système de charge. Il est limité à un système de charge par contribuable (à condition d'être soumis à imposition commune) et pour les résidences principales et secondaires.

Un couple possédant une résidence principale et une résidence secondaire peut donc bénéficier du crédit d'impôt sur quatre systèmes de charge maximum.

Comment installer une borne de recharge pour votre voiture électrique en copropriété ?

Les logements collectifs, qu'ils soient neufs ou anciens disposent d'un «droit à la prise». Pour les logements neufs, leur conception intègre un quota de places de parking équipées de bornes de recharge.

Pour les immeubles plus anciens, des travaux sont nécessaires : le particulier qui le désire peut faire une demande d'installation d'infrastructure de recharge de véhicule électrique (IRVE) sur sa place de parking pour un dispositif dans la puissance ne pourra dépasser 22 kW :

Equipement individuel : vous faites installer à vos frais une IRVE. Il vous suffit d'adresser un courrier à votre syndic par lettre recommandée avec accusé/réception. Vous devez détailler les travaux à réaliser et fournir un schéma d'installation, ce qui implique d'avoir réalisé un devis en amont auprès d'un professionnel. Votre demande d'installation sera mise à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale, sans pour autant être soumise à un vote.

vous faites installer à vos frais une IRVE. Il vous suffit d'adresser un courrier à votre syndic par lettre recommandée avec accusé/réception. Vous devez détailler les travaux à réaliser et fournir un schéma d'installation, ce qui implique d'avoir réalisé un devis en amont auprès d'un professionnel. Votre demande d'installation sera mise à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale, sans pour autant être soumise à un vote. Equipement collectif : si une majorité de copropriétaires est d'accord, tout ou partie des places de stationnement peuvent être équipées de bornes de recharge électriques.

Quelles aides pour installer une borne de recharge électrique en copropriété ?

Installer une Infrastructure de Recharge de Véhicule Electrique (IRVE) en copropriété permet de bénéficier de certaines aides financières sous conditions :

S'il s'agit d'une infrastructure collective , c'est-à-dire qui permet le raccordement à un branchement collectif de plusieurs bornes de recharge pour véhicules électriques :

Le crédit d'impôt de 75% du montant des dépenses éligibles à savoir l'achat et la pose de la borne, plafonné à 300 €, sans conditions de ressources.

Une TVA réduite de 20 à 5,5% applicable directement sur le devis d'installation des travaux de pose, d'installation et d'entretien des bornes de recharge.

Le programme Advenir pour infrastructures collectives en copropriété : réservé aux syndicats de copropriétés, son montant maximal est fixé pour les infrastructures collectives (hors travaux de voirie extérieur) à 8.000 €. Le montant d'aide maximal pour les infrastructures collectives avec travaux de voirie extérieure est fixé jusqu'à 3.000 € par copropriété.

Bon à savoir : les collectivités proposent parfois des aides financières complémentaires.

S'il s'agit d'un projet d'installation de borne partagé en résidentiel collectif porté par des bailleurs ou syndicats de copropriétaires sur des places de parking partagées :

Une TVA réduite de 20 à 5,5% applicable directement sur le devis d'installation des travaux de pose, d'installation et d'entretien des bornes de recharge.

Le programme Advenir pour point de recharge partagé : réservé aux bailleurs et syndicats de copropriétaires, le montant de la prime Advenir s'élève à 50% du montant hors taxe de la prestation de fourniture et d'installation des points de recharge financés plafonné à 1.660 € par point de recharge.

Les syndicats de copropriétaires peuvent cumuler la prime «Advenir pour point de recharge partagé» et la prime «Advenir pour infrastructures collectives en copropriété» détaillée plus haut.

Les collectivités proposent parfois des aides financières complémentaires.

Pouvez-vous installer une borne de recharge si vous êtes locataire ?

Si vous louez une maison individuelle, vous pouvez faire une demande d'installation d'une borne électrique auprès de votre propriétaire, mais celui-ci est libre de refuser, même si vous proposez de prendre tout ou partie des frais à votre charge.

Si vous êtes locataire en logement collectif, vous bénéficiez du «droit à la prise», c'est-à-dire de faire installer une borne de recharge (à vos frais) sur un emplacement de parking de la copropriété.

Vous devez toutefois en faire la demande auprès du propriétaire et du syndicat de copropriété, ce qui ne pose généralement pas de problème, sauf si des travaux en ce sens sont déjà prévus ou s'il y a une impossibilité technique.

Bon à savoir : le locataire doit passer par un professionnel qualifié pour installer la borne et souscrire une assurance (ou vérifier qu'il est déjà couvert) pour les dommages éventuels que pourrait causer la borne de recharge.

Quel abonnement EDF pour une borne de recharge ?

Si votre borne est indépendante, vous pouvez choisir le fournisseur d'énergie de votre choix, EDF ou l'un de ses concurrents.

Un conseiller vous guidera vers l'abonnement adéquat en fonction des caractéristiques techniques de votre réseau électrique et de la puissance dont vous avez besoin.

Qui paye l'électricité des bornes de recharge en copropriété ?

Plusieurs types d'installations sont possibles dans une copropriété :

La borne de recharge est directement reliée à votre compteur personnel : cette solution est possible mais rarement retenue car elle nécessite plus de travaux et donc un coût d'installation plus important.

cette solution est possible mais rarement retenue car elle nécessite plus de travaux et donc un coût d'installation plus important. La borne de recharge est branchée au local d'alimentation électrique des espaces communs : si bien que le fournisseur d'énergie est le même mais un dispositif de comptage individuel est installé. Cette solution n'est pas possible si trop de bornes de recharges doivent être installées en raison d'une puissance disponible limitée.

si bien que le fournisseur d'énergie est le même mais un dispositif de comptage individuel est installé. Cette solution n'est pas possible si trop de bornes de recharges doivent être installées en raison d'une puissance disponible limitée. La borne de recharge est branchée de façon individuelle sur les espaces communs en installant un nouveau point de livraison: chaque utilisateur est alors indépendant sur le choix de son fournisseur d'énergie. En revanche cette solution implique des frais plus importants à l'installation, elle est donc plutôt recommandée lorsque plusieurs utilisateurs sont intéressés par le projet ou si la copropriété décide d'installer plusieurs bornes.

Quel que soit le cas de figure retenu, aucune facturation n'est adressée à la copropriété : un compteur individuel mesure l'électricité consommée par chacun et des factures individuelles sont émises.

Bon à savoir : Vous craignez qu'un voisin indélicat ne prenne l'habitude de se brancher discrètement sur votre borne ? Les constructeurs y ont pensé et ont développé différents systèmes de sécurisation, par exemple par le biais d'un badge pour pouvoir activer vote borne.

Où installer une borne de recharge chez soi ?

L'idéal pour installer votre borne électrique est de la placer en intérieur, dans un lieu couvert et fermé, comme par exemple dans votre garage ou dans un parking souterrain.

Votre installation électrique sera de cette manière à l'abri des intempéries mais aussi des dégradations éventuelles.

De plus, les conditions climatiques ont un impact sur la performance de charge de la batterie de votre véhicule électrique ou hybride : par exemple, en cas de fortes chaleurs, la borne ralentit la charge pour éviter la surchauffe. Effectuer la recharge à l'abri limite ces effets indésirables.

Si vous ne disposez pas d'un intérieur suffisant, vous pouvez malgré tout placer votre borne en extérieur car celle-ci est conçue pour être étanche et résister aux intempéries.

DECOUVREZ LES PRODUITS BOURSORAMA BANQUE Vous souhaitez réaliser des travaux d'éco-rénovation ou vous équiper d'un véhicule électrique (voiture, scooter, etc.) ? Boursorama vous accompagne dans votre projet et vous propose un prêt à taux bonifié (1) sur présentation d’un justificatif (2). Découvrez le prêt personnel écoresponsable de Boursorama Banque. (1) Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

(2) (Soumis à conditions).