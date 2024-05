Sofidynamic : Prix de la Meilleure SCPI Espoir aux Victoires de la Pierre-Papier

sofidy

La SCPI SOFIDYNAMIC a remporté le prix de la Meilleure SCPI Espoir

Nous avons l'honneur de vous annoncer que notre dernière SCPI SOFIDYNAMIC a remporté le prix de la Meilleure SCPI Espoir lors des prestigieuses Victoires de la Pierre-Papier 2024.

Cette cérémonie, organisée par le magazine Gestion de Fortune, récompense les acteurs majeurs de l'immobilier et met en lumière les qualités et/ou les performances des fonds immobiliers destinés aux épargnants tels que les SCPI, OPCI, OPCVM immobiliers.

Le jury, composé de journalistes de la rédaction ainsi que de professionnels reconnus pour leurs expertises et leur expérience, a distingué SOFIDYNAMIC parmi d'autres SCPI créées en 2023 ou en 2024 pour ses qualités et ses débuts très prometteurs.

L'obtention de ce prix est bien plus qu'une reconnaissance : elle souligne notre engagement quotidien à donner du sens à l'épargne de chacun.