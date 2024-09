Ces maisons troglodytes du Luberon font le bonheur des amateurs de propriétés atypiques

Alliant la douceur du Sud et la fraîcheur de la pierre, ces propriétés non conventionnelles restent rares dans la région.

Si la région de Saumur ou certains secteurs de la Dordogne sont réputés pour leur habitat troglodytique, le Luberon renferme également quelques-unes de ces curiosités. Généralement plutôt sous la forme de maisons semi-troglodytiques adossées aux rochers. Du côté de Ménerbes , petite commune de 1100 âmes classée parmi les plus beaux villages de France, une propriété de ce type est actuellement proposée à la vente par le réseau Janssens immobilier Knight Frank. Un labyrinthe avec ses deux maisons connectées entre elles (l’une de 245 m², l’autre de près de 200 m², soit 7 chambres et 6 salles de bains), sa piscine, son aménagement en terrasses (ou plutôt en restanques, leur appellation provençale), son jardin à la française et ses multiples pièces directement adossées aux rochers ou ses sols en pierre et terre cuite.

Pour s’offrir cet ensemble immobilier d’exception, il faudra cependant y mettre le prix puisqu’il est affiché à 3,95 millions d’euros. «Il s’agit d’une propriété hors normes, un bien non conventionnel assez différent des mas, bastides et maisons de villages qui constituent la majorité de notre offre, explique Rudi Janssens, fondateur de Janssens immobilier. Ici, nous visons une clientèle à la recherche de biens atypiques, uniques, rares avec beaucoup d’originalité. D’autant que c’est aussi un témoignage historique d’un certain type de construction.»

Une cible assez jeune avec une sensibilité artistique

L’agent immobilier reconnaît cependant que ce type d’habitat, peu prisé des agriculteurs qui vivaient dans la région était tombé en désuétude à une certaine époque avant d’être remis au goût du jour à partir des années 60 par une clientèle à la recherche de résidences secondaires originales. «Ce type de propriété attire souvent une clientèle assez jeune, ayant une fibre artistique ou culturelle et une sensibilité créative» , précise-t-il. Une clientèle majoritairement étrangère également, comme pour le reste des biens vendus par cette agence fondée par une famille belge installée dans le Luberon depuis 25 ans. D’ailleurs, les propriétaires actuels sont un couple américano-belge qui occupe les lieux depuis 25 ans.

Et si le réseau compte d’autres habitations semi-troglodytiques à la vente (voir notre diaporama) , ce ne sont pas des produits destinés à séduire 100% de la clientèle. «C’est un peu comme l’architecture contemporaine en Provence, ce n’est pas ce qu’il y a de plus facile à vendre, admet Rudi Janssens. Il y a une clientèle qui adore et une partie des gens qui n’accrochent pas du tout, estimant que les rochers donnent un côté froid, trop minéral, voire oppressant.» Toujours est-il que ce type d’habitation garantit une grande constance des températures et se montre particulièrement agréable en été où la climatisation est parfaitement superflue. En contrepartie, il faut néanmoins assurer une bonne ventilation des lieux et un peu de chauffage. Enfin, même si les lieux sont parfaitement habitables, les salles de bain ou la cuisine voire la piscine pourront sans doute être remis au goût du jour par les futurs acquéreurs.