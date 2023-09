Ces avantages du crédit immobilier Boursorama

Le prêt immobilier de Boursorama présente plusieurs avantages (Crédits photo : Adobe Stock - )

Toujours à vos côtés pour vous aider à concrétiser vos projets, Boursorama Banque propose une offre de prêt immobilier qui comporte de nombreux avantages. Economique, simple et efficace, voici ce que vous devez savoir.

Quels sont les avantages du crédit immobilier proposé par Boursorama ?

Pour ses clients déjà titulaires d'un compte-courant, Boursorama Banque a conçu une offre de crédit immobilier innovante, pour les accompagner de la manière la plus simple et la plus efficace dans votre projet d'achat :

Réponse de principe immédiate : lorsque vous avez fini de compléter votre parcours de souscription, vous obtenez en temps réel une réponse de principe (1).

lorsque vous avez fini de compléter votre parcours de souscription, vous obtenez en temps réel une réponse de principe (1). Zéro intermédiaire : vous vous adressez directement à Boursorama Banque, pour des échanges plus fluides et sans coûts additionnels.

vous vous adressez directement à Boursorama Banque, pour des échanges plus fluides et sans coûts additionnels. Zéro apport personnel : aucun montant minimum n'est exigé pour souscrire un prêt immobilier Boursorama (2).

aucun montant minimum n'est exigé pour souscrire un prêt immobilier Boursorama (2). Zéro euro de frais de dossier : ils vous sont offerts pour toute demande de financement déposée directement auprès de Boursorama Banque.

ils vous sont offerts pour toute demande de financement déposée directement auprès de Boursorama Banque. Zéro euro d'indemnités en cas de remboursement anticipé : si vous avez la possibilité, au cours de la vie du crédit immobilier, de rembourser tout ou partie de ce que vous devez, vous ne payez aucun frais (3).

si vous avez la possibilité, au cours de la vie du crédit immobilier, de rembourser tout ou partie de ce que vous devez, vous ne payez aucun frais (3). Un conseiller rien que pour vous : l'un de nos conseillers suit spécifiquement votre dossier et vous accompagne si besoin à chaque étape de votre crédit immobilier.

l'un de nos conseillers suit spécifiquement votre dossier et vous accompagne si besoin à chaque étape de votre crédit immobilier. L'assurance emprunteur la moins chère : Boursorama est la banque la moins chère du marché sur l'assurance du crédit immobilier (4).

Boursorama est la banque la moins chère du marché sur l'assurance du crédit immobilier (4). Un crédit ouvert à tous : CDI, CDD, indépendants, professions libérales, etc.

Quels sont les projets que vous pouvez financer grâce au crédit immobilier Boursorama ?

Boursorama Banque vous accompagne à chaque étape de la souscription de votre prêt immobilier dès 100.000 € et pour une durée qui peut aller de 7 à 25 ans.

Vous pouvez ainsi financer votre projet immobilier :

Résidence principale avec ou sans prêt relais.

Résidence secondaire.

Investissement locatif à usage unique d'habitation.

Investissement locatif en vue de défiscalisation (Loi Pinel uniquement).

Rachat de crédit immobilier.

Comment préparer votre projet ?

Vous avez défini le type de projet qui sera le vôtre (résidence principale ou secondaire, investissement locatif, etc.) ?

Avant de vous lancer dans la recherche du bien immobilier idéal, prenez le temps d'évaluer votre capacité d'emprunt grâce à notre simulateur de crédit immobilier.

Vous aurez ainsi une idée plus précise du montant que vous pouvez emprunter et des mensualités que cela représente pour être sûr de la cohérence de votre projet.

Bon à savoir : vous pouvez aussi simuler en quelques clics votre rachat de crédit immobilier auprès de Boursorama.

(1) Vous recevrez ensuite une réponse définitive après étude de votre dossier.

(2) Hors frais de garantie Crédit Logement

(3) Sauf en cas de rachat de prêt par la concurrence.

(4) Étude menée sur le mois de mai 2022 par Profideo. Boursorama Banque ressort comme la banque la moins chère du marché en assurance emprunteur groupe quel que soit le profil, l'âge et le montant à l'exception du cas de l'emprunteur de 50 ans pour un emprunt de 400.000 €. Voir détail de la méthodologie adoptée, du périmètre de l'étude et contenu de l'article.

