Plus de RSA ni d’allocations chômage : voici les nouvelles règles qui concernent les Français en 2025

Shutterstock

La réforme France Travail 2025 apporte des changements majeurs aux dispositifs d'aide sociale, notamment le RSA et les allocations chômage. Les bénéficiaires devront respecter certains engagements pour continuer à percevoir leurs aides.

En 2025, une réforme majeure des aides sociales est mise en place en France avec la transformation de Pôle emploi en France Travail. Ce changement vise à mieux accompagner les demandeurs d'emploi et les bénéficiaires des minimas sociaux vers une reprise d'activité tout en renforçant les conditions d'accès au Revenu de Solidarité Active (RSA) et aux allocations chômage. Avec ces nouvelles règles, le gouvernement souhaite r esponsabiliser les bénéficiaires et réduire les dépenses publiques en conditionnant plus strictement le versement des aides. Mais que changent concrètement ces nouvelles mesures ? Qui est concerné et quelles sont les sanctions en cas de non-respect ? Décryptage détaillé de cette réforme qui impactera des millions de Français.

France Travail : ce qui change pour le chômage et le RSA

Un remplaçant de Pôle emploi plus exigeant

Depuis le 1ᵉʳ janvier 2025, Pôle emploi laisse place à France Travail, un nouvel organisme dont la mission est de mieux coordonner les actions en faveur du retour à l'emploi. L'objectif du gouvernement est clair : atteindre le plein emploi en responsabilisant davantage les bénéficiaires des allocations et en renforçant leur suivi. France Travail se veut plus structuré et plus efficace en mettant en place :

Un meilleur suivi des chômeurs et bénéficiaires du RSA qui ont l'âge,

Une centralisation des services , en collaboration avec les missions locales et les collectivités territoriales,

, en collaboration avec les missions locales et les collectivités territoriales, Des obligations renforcées pour les allocataires afin d'éviter les trappes à inactivité .

Un RSA désormais conditionné à une activité hebdomadaire

Désormais, toute personne bénéficiant du RSA doit s'engager à consacrer entre 15 et 20 heures par semaine à une activité favorisant son insertion professionnelle. Cela peut inclure des formations (remise à niveau, apprentissage d'un métier), des stages ou immersions en entreprise, des actions de bénévolat ou d'engagement citoyen, voire un accompagnement renforcé vers l'emploi (ateliers, coaching). Chaque allocataire du RSA devra signer un contrat d'engagement avec France Travail, signale le site laplasturgie.fr. Ce contrat détaillera les actions à mener et les objectifs à atteindre. En cas de non-respect, des sanctions seront appliquées, pouvant aller jusqu'à la suspension des aides.

Durcissement des sanctions en cas de manquement

Le gouvernement met en place un système de sanctions progressives pour les demandeurs d'emploi qui ne respectent pas leurs obligations. Avec ces nouvelles mesures, le gouvernement veut éviter que certaines personnes perçoivent le RSA dont les montants ont augmenté ou le chômage sans réels efforts de retour à l'emploi . En conséquence, les sanctions deviennent plus lourdes. Le premier avertissement est un rappel des obligations et une mise en garde. En cas de récidive, il s'expose à une réduction de l'allocation et si les manquements persistent, il y aura une suspension totale des aides .

France Travail : qui est concerné et comment éviter une suppression des aides ?

Les personnes impactées par ces nouvelles règles

Tous les bénéficiaires du RSA sont concernés par ces nouvelles obligations dès leur inscription à France Travail. Les chômeurs indemnisés doivent également respecter ces engagements plus stricts pour continuer à percevoir leurs allocations. En plus de participer à des formations et des ateliers imposés, ils doivent être proactifs dans leur recherche d'emploi et accepter les offres raisonnables d'emploi proposées.

Les jeunes en insertion : une cible particulièrement concernée

Les jeunes de moins de 25 ans sont particulièrement touchés par cette réforme. En effet, une grande partie des bénéficiaires du RSA et des allocations chômage sont des jeunes en difficulté d'insertion professionnelle , souvent sans diplôme ou avec peu d'expérience. France Travail veut leur offrir un accompagnement plus structuré grâce à des parcours d'insertion spécifiques adaptés à leurs compétences et aspirations, des formations obligatoires et des missions d'engagement ou de bénévolat en échange du maintien de leur allocation.