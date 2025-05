Impôts 2025 : cette nouveauté va changer la vie de millions de Français, « Plus d’un million ont été imposés à tort »

Shutterstock

L'ouverture des impôts arrive bientôt et déjà, des changements sont prévus par le gouvernement. Pour 2025 d'ailleurs, cette nouveauté va changer la vie des Français.

La déclaration d'impôts 2025 sur les revenus 2024 n'ouvre que dans un mois et déjà, les annonces à son sujet se multiplient. En effet, en plus des nouvelles taxes, des nouvelles exonérations , et des nouveaux barèmes à respecter, d'autres changements doivent aussi être pris en compte cette année. Ils concernent d'ailleurs, pour un grand nombre d'entre eux, les propriétaires.

Ces derniers, qui doivent déjà payer un grand nombre d'impôts, doivent s'attendre cette année encore à déclarer la nature des biens immobiliers qu'ils possèdent. Une façon pour l'administration fiscale de connaître l'usage de chaque bien (résidence principale, résidence secondaire, location, logement vacant…)… Mais aussi de savoir si le propriétaire doit encore payer la taxe d'habitation (pour les résidences secondaires et locations saisonnières) ou la taxe sur les logements vacants.

Impôts 2025 : une nouvelle déclaration pour contrer le couac de 2024

Cette taxe, prélevée à la suite de la déclaration d'impôts et mise en place courant 2023, devrait connaître quelques bouleversements en 2025. Le gouvernement, marqué par les gros couacs de l'année 2024 et le tollé que cela avait suscité chez les Français, a cette fois-ci souhaité prendre les devants.

Pour rappel, à la mi-janvier, le rapport de la Cour des comptes avait démontré que depuis la mise en place de cette déclaration, “plus d'un million de contribuables” avaient “été imposés, à tort, à la taxe d'habitation ou à la taxe sur les logements vacants” . Un “ dysfonctionnement ” comme le rappelle Moneyvox , que ne souhaite pas revivre à nouveau le gouvernement. À tel point que le dispositif a été retoqué dans le budget 2025.

Ces nouvelles démarches qui seront désormais nécessaires pour les impôts 2025

Désormais, pour éviter que des personnes ne se retrouvent avec des taxes à payer alors qu'elles ne sont pas concernées, des mentions précises devront être renseignées dans la prochaine déclaration d'impôts. Comme l'indique de son côté UFC-Que-Choisir , cela concernera les “caractéristiques (adresse, nature et surface)” du logement, mais aussi “son nouvel usage si vous vous en réservez la jouissance ou, s'il est occupé par un tiers, son mode d'occupation (occupation à titre gratuit ou location)”.

Il vous sera également demandé “le type de location conclue (location nue, meublée, à usage professionnel ou saisonnière, loi de 1948, logement social), les dates de début et éventuellement de fin d'occupation, l'identité des occupants (sauf locations saisonnières) ainsi que, le cas échéant, celle du gestionnaire de la location.” Cela vous semble bien compliqué ? Ne paniquez pas : si aucun changement n'a concerné l'un des logements que vous possédez au cours de l'année, alors vous n'aurez rien à déclarer.

Cette date à ne pas dépasser pour remplir sa déclaration

Et si vous avez un doute, n'hésitez pas à vous rendre sur votre espace personnel sur impôts.gouv. D'autant plus que, comme le précise UFC-Que-Choisir, “la déclaration en ligne est préremplie des données connues de l'administration (adresse, nature et surface des biens) et regroupe tous vos biens.” En revanche, si vous êtes plutôt papier, il vous faudra tout remplir et envoyer autant d'exemplaires que vous avez de biens.

Cette année, vous comptez déclarer des changements ? Attention à bien réaliser votre déclaration avant le 1er juillet. Vous risquez, sinon, une lourde amende d'au moins 150 euros par bien “en cas d'omission ou d'inexactitude”.