Ce bâtiment mis aux enchères pour 265.000 euros vaut un euro symbolique selon la mairie

L’ancien bâtiment des douanes de Saint-Martin-Vésubie, dans les Alpes-Maritimes, a été mis aux enchères pour une mise à prix de 265.000 euros alors que la mairie était en train d’acquérir l’édifice.

Des tapisseries qui partent en lambeaux, de la peinture qui s’écaille, tel est l’état de l’ancien bâtiment des douanes de Saint-Martin-Vésubie, dans les Alpes-Maritimes (06). Et pourtant, cette propriété de l’État a beau être dégradée, elle est à vendre aux enchères avec une mise à prix de 265.000 euros. Un prix de départ qui surprend Ivan Mottet, le maire de Saint-Martin-Vésubie. « Quand on voit le prix, c’est de la folie [...] L’État aurait dû le vendre pour un euro symbolique », assène-t-il à Nice Matin .

Surtout que la mairie « n’a jamais caché [son] souhait de récupérer le bâtiment », pour refaire la place de la gare, comme l’explique Alain Jardinet, premier adjoint au maire, au Figaro . « Le processus d’acquisition a été engagé par le département et l’État par écrit. On a donc eu la surprise de voir que le bâtiment est en vente aux enchères », ajoute-t-il, stupéfait. Alain Jardinet se demande si c’est une procédure réglementaire que suit l’État en mettant ce bien aux enchères. « C’est un bâtiment qu’il faut raser donc ça va coûter plus cher encore de le démolir », affirme-t-il.

Un don à une commune sinistrée?

S’il s’agit d’une vente au profit d’un projet d’intérêt général, « compte tenu des problématiques que l’on a rencontrées avec la tempête Alex , la perte de plus de 160 bâtiments, le don de cet édifice pour un euro symbolique paraissait être un acte sympathique de l’État vis-à-vis d’une commune sinistrée comme la nôtre », espérait Alain Jardinet.

Est-ce sa localisation qui explique ce prix de vente étonnant? Le site Agorastore, sur lequel le bien de plus de 300 mètres carrés est vendu aux enchères, mentionne « une situation exceptionnelle, se situant au cœur du Parc National du Mercantour » et un « beau potentiel d’investissement locatif ». Ce n’est en tout cas pas son DPE qui justifie sa mise à prix, le bien étant une passoire thermique.

Coup de théâtre, le maire assure que « la direction départementale des finances publiques a suspendu la vente ». Le conseil départemental aurait contacté la direction générale des finances publiques pour lui expliquer qu’il existe toujours un projet sur la place de la gare. Argument qui aurait convaincu la direction départementale des finances publiques de faire annuler la vente. Toutefois, sur le site d’Agorastore, l’annonce figure toujours. La vente aux enchères débuterait le 3 juin à 14h et s’achève le 6 juin à 16h. Le taux d’augmentation minimum est de 5000 euros. Contacté par Le Figaro, Agorastore répond: « compte tenu du contexte actuel, Agorastore suspend la vente de ce bien pour le moment ». Affaire à suivre.