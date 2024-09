Budget : 4 astuces pour une gestion budgétaire saine dès la rentrée

(Crédits photo : © Kittiphan - stock.adobe.com)

Fournitures scolaires, taxe foncière, activités sportives et culturelles des enfants… les semaines et les mois qui suivent la rentrée scolaire amènent leur lot de nouvelles dépenses. 4 conseils pour y faire face.

Les vacances d'été sont terminées, et il est maintenant temps de faire le point sur sa situation financière. En effet, le début de l'année scolaire s'accompagne de nombreuses dépenses contraintes, tant destinées aux enfants qu'aux impôts. Pour éviter de se retrouver dans le rouge, et d'avoir à régler de coûteux frais en cas de découvert bancaire , découvrez 4 astuces à mettre en œuvre. Comment assainir la gestion de ses finances en cette rentrée ?

Astuce n° 1 : faites un bilan sur l'état de vos finances

La rentrée est un moment idéal pour faire le point sur son budget. Il s'agit, en premier lieu, de dresser un bilan de sa situation financière et de l'état de ses comptes en banque. Êtes-vous dans le rouge ? Avez-vous dépassé votre autorisation de découvert ? Vous reste-t-il de l'épargne pour faire face à d'éventuelles dépenses imprévues ? Une fois ces questions résolues, une seconde étape peut alors être enclenchée : évaluer le montant de son reste à vivre.

Pour cela, il suffit de faire la différence entre vos revenus et vos dépenses récurrentes. Mensualités de crédit immobilier ou de prêt conso, taxe foncière, cotisations d'assurance, cantine, factures d'électricité, d'eau, de gaz… toutes ces dépenses contraintes doivent être prises en compte. Une fois calculé, le reste à vivre permet de donner une indication au ménage sur ce qu'il peut affecter à des dépenses non-récurrentes telles que les fournitures scolaires, l'alimentation ou encore les loisirs.

Astuce n° 2 : améliorez votre niveau de revenu

Pour améliorer son reste à vivre, et donc l'équilibre de son budget, il existe deux grands leviers : l'augmentation de ses ressources et la diminution de ses charges. Améliorer son niveau de revenu semble néanmoins difficile… sauf à solliciter des aides oubliées ! En effet, près de 30 % des ménages seraient éligibles à des aides sans le savoir. Le site mesdroitssociaux.gouv.fr permet de savoir si l'on en fait partie, et d'être orienté sur les aides auxquelles il est possible de prétendre.

A lire aussi: Mutuelle : 7 solutions pour payer moins cher sa complémentaire santé

Astuce n° 3 : économisez sur vos dépenses contraintes

La façon la plus simple d'assainir sa situation financière est de diminuer son niveau de dépense. Ceci peut d'ailleurs être réalisé sans avoir à se priver outre mesure. En consultant ses derniers relevés de compte, il est notamment possible de repérer des abonnements inutiles, par exemple à un site de jeu en ligne ou à une plateforme de streaming que l'on ne consulte plus, ou des cotisations d'assurance faisant doublon.

Autre option pour moins dépenser : se prêter au jeu des comparaisons. Electricité, gaz, téléphonie mobile, box internet, assurance habitation ou voiture, mutuelle santé… ces contrats peuvent être aisément mis en concurrence grâce à des comparateurs en ligne. Cela peut également être l'occasion de vérifier que l'offre souscrite est toujours en adéquation avec ses besoins, ce qui peut permettre de faire des économies en supprimant les options inutilisées.

Astuce n° 4 : mettez de l'argent de côté

Pour éviter de se retrouver dans le rouge, il est important d'essayer de se constituer une épargne de précaution. Bien souvent, il est recommandé de conserver entre 2 et 3 mois de revenus sur un placement disponible et sécurisé, à l'image du Livret A ou du LEP, afin de se tenir prêt en cas de pépin. Pour faciliter la création de cette épargne de précaution, il est possible de mettre en place un virement automatique chaque début de mois, après avoir reçu son salaire.