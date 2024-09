Mutuelle : 7 solutions pour payer moins cher sa complémentaire santé

(Crédits photo: © ronstik - stock.adobe.com)

S'assurer pour être couvert pour tout ou partie de ses dépenses de santé non prises en charge par la Sécurité Sociale coûte cher. Il existe néanmoins plusieurs astuces pour faire des économies parfois substantielles.

Le budget que vous consacrez à votre complémentaire santé vous semble trop élevé ? En moyenne, une telle assurance coûte 68 euros par mois, et son prix grimpe jusqu'à 146 euros par mois pour un assuré âgé de 85 ans selon les données de la Drees. Pourtant, ce contrat s'avère être un précieux allié lorsque surviennent des ennuis de santé. Comment être couvert par une mutuelle santé sans se ruiner ? Les 7 solutions à considérer.

Solution n° 1 : la Complémentaire santé solidaire (CSS ou C2S)

Depuis 2022, la Complémentaire santé solidaire (CSS ou C2S) a remplacé la CMU. Cette assurance santé permet aux plus modestes de bénéficier d'une couverture en matière de santé gratuitement ou moyennant un maximum de 30 euros par mois. Pour en profiter, il est nécessaire de satisfaire certaines conditions de ressources, ce qu'il est possible de vérifier sur le simulateur CSS d'Ameli .

Bon à savoir : chaque année, ce sont environ 6,5 millions de personnes qui ne profitent pas de la CSS alors qu'elles pourraient y être éligibles.

Solution n° 2 : les aides locales des collectivités

Certaines collectivités territoriales ont mis en place des aides destinées aux populations locales afin de rendre l'accès à la mutuelle santé plus facile. C'est par exemple le cas de la région Occitanie qui, au travers de son "Pass mutuelle", permet aux étudiants boursiers non-éligibles à la CSS de percevoir une aide de 100 euros par an pour leur assurance santé. Les Centres communaux d'action sociale (CCAS) peuvent également allouer une aide à certains ménages.

Solution n° 3 : les mutuelles communales ou régionales

À l'image des mutuelles d'entreprises, certaines communes proposent des offres groupées à leurs résidents. Des mutuelles communales qui peuvent permettre d'économiser de 10 à 20 % sur le prix de la cotisation. La région Île-de-France a même transposé ce type de contrat à l'échelle régionale.

Solution n° 4 : la portabilité de la mutuelle d'entreprise

Vous avez quitté l'entreprise dans laquelle vous bénéficiez d'une mutuelle santé ? À moins que vous n'ayez été licencié pour faute lourde, vous pouvez continuer à être assuré gratuitement pendant un an grâce à la portabilité. Un avantage qui vaut pour toutes les formes de rupture de contrat de travail telles que la démission, la rupture conventionnelle ou le licenciement, hors faute lourde, à condition d'être indemnisé par France Travail.

Solution n° 5 : la mutuelle d'entreprise après la période de portabilité

Votre période de portabilité se termine ? Il n'est pas toujours obligatoire de quitter la mutuelle de son ancien employeur. Il est même possible de continuer à profiter d'un tarif réduit pour les assurés qui touchent une pension de retraite ou une rente d'incapacité ou d'invalidité. La loi Evin garantit que le tarif proposé ne peut pas être supérieur à celui des employés de l'entreprise pendant la première année. Au cours de la seconde année, les prix peuvent être 25 % plus élevés, puis 50 % plus élevés la troisième année.

Solution n° 6 : la déduction fiscale

Vous êtes salarié ? Bonne nouvelle : les cotisations versées au titre de votre mutuelle à adhésion obligatoire sont automatiquement déduites de vos revenus auprès de la Direction générale des finances publiques (DGFiP). Mais les indépendants aussi peuvent profiter d'un même avantage fiscal, s'ils ont souscrit un contrat de prévoyance santé dit “Madelin”.

Solution n° 7 : comparer et changer d'assurance santé

Les complémentaires santé qui ne sont pas à adhésion obligatoire peuvent être résiliées à tout moment une fois que le premier anniversaire de leur souscription est passé. Cette résiliation infra-annuelle, possible depuis décembre 2020, permet ainsi de faire jouer la concurrence et de choisir le meilleur rapport prix et garanties parmi la multitude d'offres de mutuelles disponibles sur le marché.