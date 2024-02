Bercy veut aussi changer le DPE pour faire fondre le nombre de passoires thermiques

Après les annonces du ministre de la Transition écologique, Bruno Le Maire indique vouloir faire fondre le nombre de passoires thermiques par «centaines de milliers de logements» en avantageant ceux utilisant du chauffage électrique.

Les annonces se succèdent sur les évolutions du DPE visant à réduire le nombre de passoires thermiques qui deviendraient impropres à la location. Ce week-end, le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, annonçait que les petites surfaces de moins de 40 m² verraient le mode de calcul du DPE modifié pour permettre à 140.000 logements de sortir du statut de passoire thermique . Ce lundi, le ministre de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire , a déclaré miser sur des changements qui impacteraient «des centaines de milliers de logements» . Il compte pour cela avantager ceux qui sont chauffés à l’électricité, comme l’a indiqué son cabinet.

Chargé depuis peu des questions énergétiques, Bruno Le Maire souhaite réformer le mode de calcul du diagnostic de performance énergétique (DPE), qui classe les logements en fonction de leur consommation d’énergie. Les logements les plus économes sont classés A, tandis que les plus énergivores, surnommés «passoires thermiques», sont classés F ou G et seront interdits à la location dès le 1er janvier 2025. «La méthodologie actuelle incite à rester au chauffage au gaz» , explique Bercy. «Aujourd’hui, un logement au gaz qui passe à l’électricité peut basculer en passoire à cause de cette méthodologie, alors qu’il divise ses émissions de gaz à effet de serre par 3» , fait valoir le ministère.

» LIRE AUSSI - Tout comprendre au nouveau DPE en 10 questions

Bruno Le Maire pousse donc pour «faire évoluer le coefficient de conversion énergétique» , un élément du DPE, afin qu’il avantage les logements chauffés à l’électricité plutôt qu’au gaz. «Si nous faisons évoluer le DPE sur ce point, des centaines de milliers de logements pourraient sortir du statut de passoire thermique» , insiste-t-on au ministère, face à une crise aiguë de l’immobilier locatif. Mais il s’agit bien d’un «souhait» de Bruno Le Maire, qui doit encore être arbitré en lien avec d’autres membres du gouvernement, a souligné Bercy.