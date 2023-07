Banque : vers des paiements sans contact toujours plus simples et plus rapides

(Crédits photo: © S. Leitenberger - stock.adobe.com)

Via une carte bancaire ou un smartphone, le paiement sans contact s'est imposé comme une évidence pour de nombreux consommateurs. Et les changements à venir devraient conforter cette position.

57 % des paiements effectués par carte bancaire sont réalisés via le sans contact, autrement dit en posant simplement sa carte bleue ou son téléphone portable sur le terminal de paiement, sans avoir à saisir son code secret. Ce système de règlement, déjà très apprécié pour sa simplicité et sa rapidité, a vu sa notoriété monter en flèche avec le Covid-19 et les problématiques sanitaires associées. Mais d'ici quelques années, de nouveaux changements pourraient encore lui faire gagner en popularité.

Des changements sur le sans contact impulsés par le forum NFC

Le forum NFC est un organisme en charge de normaliser la technologie du paiement sans contact . L'objectif ? Que les différents industriels qui mettent ce service à la disposition des consommateurs adoptent des pratiques harmonisées, tant pour améliorer l'expérience des utilisateurs que pour promouvoir ce mode de règlement, déjà très en vogue, puisque 57 % des paiements réalisés en carte sont validés au moyen du sans contact selon la Banque de France.

Le 22 juin, le forum NFC a ainsi publié une "feuille de route" à destination de tous les acteurs du secteur, annonçant de nombreux changements. Le seuil des 50 euros, montant maximal payable en sans contact, n'est toutefois pas remis en question. Rappelons néanmoins qu'il est possible de s'affranchir de cette contrainte en passant au paiement sans contact par téléphone, puisque cette méthode n'est pas soumise au plafonnement des paiements de 50 euros.

Dans sa feuille de route, l'organisme de normalisation a annoncé trois changements d'ampleur pour la technologie du sans contact. Cependant, pour voir la mise en œuvre des changements annoncés par le forum NFC, il faudra se montrer patient. En effet, ceux-ci seront mis en place d'ici à 2028, selon l'organisme même.

Les 3 grandes transformations du paiement sans contact dans les années à venir

Le premier grand changement prévu par le forum NFC concerne la distance de paiement. Pour le moment, il est nécessaire de présenter sa carte bancaire ou son téléphone portable à moins de 5 mm du Terminal de paiement électronique (TPE), ce qui enlève en partie du sens au terme de "sans contact". D'ici à 2028, il devrait être possible de payer avec une distance pouvant aller jusqu'à 3 cm entre la carte ou le smartphone, et le TPE.

La seconde grande transformation vise à transformer chaque téléphone portable en terminal de paiement. Il sera ainsi possible de payer entre particuliers en apposant son smartphone sur celui du vendeur, ou, par exemple, d'un ami que l'on souhaite rembourser. Une solution déjà développée sur les téléphones Apple, mais qui pourra cette fois-ci s'étendre à tous les smartphones, et en particulier à Android.

Troisième et dernier changement : le "multiple purpose tap". Derrière cette expression se cache un nouveau mode de règlement, permettant par exemple de valider l'ensemble des titres de transport d'une même famille en une seule opération. Dans les supermarchés et les magasins, il sera aussi possible de scanner sa carte de fidélité et de régler ses achats en une seule fois. De quoi gagner en temps et en simplicité lors de son passage en caisse.