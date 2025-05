Baisse des taux de la BCE: un moment propice aux achats immobiliers?

De nombreux facteurs se cumulent pour créer une période propice à l’achat immobilier: il peut être temps de concrétiser vos projets. ( crédit photo : Getty Images )

Une respiration après un mois d’avril sous tension en termes d’immobilier

La baisse des taux s’accompagne du retour en force des dispositifs d’aide à l’achat

Printemps, un moment clé pour les emprunteurs?

Comment négocier les meilleurs taux pour votre prêt?

Faut-il profiter du printemps immobilier cette année?

C’est un tournant que beaucoup attendaient . La baisse de l’inflation dans la zone euro a permis à la BCE de ramener son taux directeur de 2,5% à 2,25% lors de sa dernière réunion du mois d’avril. En conséquence, le «coût de l’argent» diminue pour les banques, car elles se financent en grande partie auprès de l’institution de Francfort. Ces banques sont donc en mesure de répercuter à leur tour cette évolution, en stabilisant, voire en réduisant légèrement les taux des crédits immobiliers proposés à leurs clients.

A noter Depuis juillet 2022, les taux directeurs avaient connu une envolée spectaculaire, dans le but de contenir l’inflation. Cette politique monétaire avait eu un impact direct sur les crédits immobiliers, dont les taux avaient grimpé en flèche.

La baisse des taux s’accompagne du retour en force des dispositifs d’aide à l’achat

Cette baisse des taux est bienvenue. Après plusieurs mois de stabilité, ils avaient connu une légère remontée en mars et début avril, avec une hausse comprise entre 0,10% et 0,50%. Les emprunteurs aux profils les plus solides parvenaient encore à négocier, mais les ménages modestes se heurtaient à des conditions plus strictes.

Début avril 2025, les taux moyens observés étaient de 3% sur 15 ans, 3,20% sur 20 ans et 3,40% sur 25 ans. Ce durcissement s’explique en partie par la hausse du taux de l’emprunt d’État à 10 ans. Les banques l’ont rapidement répercutée dans leurs grilles. Cette évolution trouve notamment sa source dans la politique protectionniste des États-Unis, susceptible d’alimenter une nouvelle poussée inflationniste à l’échelle mondiale.

Malgré ce contexte, les conditions de financement sont intéressantes en ce moment. La décision récente de la BCE redonne de la marge de manœuvre aux établissements bancaires et pourrait relancer une dynamique plus favorable aux emprunteurs.

Autre signal positif: l’élargissement des conditions d’accès au Prêt à Taux Zéro (PTZ). Cette mesure vient compléter l’ensemble des leviers en faveur de la relance immobilière et offre un coup de pouce bienvenu aux acheteurs, notamment les primo-accédants.

Printemps, un moment clé pour les emprunteurs?

Entré en vigueur le mardi 1er avril, le nouveau PTZ se veut plus souple. Désormais, il est accessible sur l’ensemble du territoire, y compris pour les logements neufs: appartements ou maisons individuelles. Ce dispositif, combiné à la baisse du taux directeur de la BCE, a un effet positif sur les transactions alors que débute le «printemps de l’immobilier». Cette période est traditionnellement propice aux achats.

Les premiers indicateurs du marché sont d’ailleurs encourageants, avec une hausse de 20% à 30% des annonces immobilières sur des sites comme SeLoger, Bien’ici ou LeBoncoin depuis le début de l’année. Même tendance du côté des réseaux Foncia, où les stocks de biens à vendre ont progressé de 7% sur le seul mois de mars. Un signe que les vendeurs ont confiance dans la capacité à trouver des acquéreurs.

Comment négocier les meilleurs taux pour votre prêt?

Ces trois facteurs favorables — extension du PTZ, baisse du taux de la BCE, hausse des offres sur le marché — constituent un environnement porteur pour les acheteurs en immobilier. Une certitude: les banques veulent elles aussi profiter de cette période d’activité intense. Elles cherchent à rester compétitives, après une période d’activité immobilière ralentie à l’automne et en hiver.

Cela ouvre donc la voie à davantage de négociations . Il est recommandé de comparer les offres et de faire jouer la concurrence. L’élargissement du prêt à taux zéro peut aussi vous permettre de renforcer votre apport personnel. Ceci constitue un signal rassurant pour les établissements prêteurs et peut vous ouvrir plusieurs portes. Un apport plus conséquent facilite en effet l’obtention de conditions avantageuses.

Faut-il profiter du printemps immobilier cette année?

Les banques peuvent rapidement répercuter la baisse du taux directeur de la BCE sur leurs conditions de crédit. Qu’en est-il des perspectives à moyen terme? La prochaine réunion de la BCE est fixée au 5 juin, la suivante au 24 juillet. Le marché reste optimiste quant à de nouvelles baisses et anticipe un taux de dépôt terminal compris entre 1,50% et 1,75%, d’ici fin 2025.

Les conditions de crédit doivent donc rester favorables, au moins jusqu’à la fin de l’été, avant une possible stabilisation en fin d’année et en 2026. Toutefois, la politique monétaire est insuffisante pour expliquer à elle seule les fluctuations des prix en immobilier. Les incertitudes géopolitiques, les tensions commerciales liées aux droits de douane, ou encore la hausse des taux des Obligations Assimilables du Trésor (OAT) limitent les marges de manœuvre des banques.

Dans ce contexte, un marché concurrentiel et la capacité à bien négocier font toute la différence. Ce printemps peut donc bien offrir une fenêtre stratégique pour concrétiser un projet immobilier dans des conditions avantageuses.