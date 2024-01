Zélie, 37 ans, veut organiser son patrimoine pour investir dans l’immobilier dans 5 ans

La préparation d’un achat immobilier peut se travailler pendant quelques années, le temps de faire de bons investissements et de mettre de l’ordre dans son patrimoine. ( crédit photo : Shutterstock )

Sommaire:

Faire le point sur son patrimoine et mettre en place des solutions pour devenir propriétaire

Zélie commence par évaluer sa situation patrimoniale

Les solutions de Zélie pour faire fructifier son capital

La situation patrimoniale de Zélie, sur le point d’acheter son premier logement

Faire le point sur son patrimoine et mettre en place des solutions pour devenir propriétaire

Zélie est maman d’une petite fille de 6 ans nommée Mia. Sa vie est bien remplie: elle se partage entre un travail à plein temps et des obligations parentales quotidiennes. Mère et fille vivent à Paris depuis toujours. Zélie perçoit un salaire de 3000 euros nets par mois. Ainsi, elle dispose de revenus confortables. Cependant, son loyer mensuel représente une dépense importante. Elle le paie depuis dix ans et a l’impression de perdre de l’argent tous les mois. Elle décide donc d’oser se lancer dans un achat immobilier. Zélie veut transformer son loyer en un remboursement d’emprunt.

La mère de famille n’a jamais pris le temps de se lancer dans une analyse de son patrimoine. Pourtant, Zélie doit prendre ses finances en main pour remplir son objectif d’achat. Elle se donne cinq années pour réaliser son rêve. Entre-temps, Zélie entame un voyage au cœur de sa gestion patrimoniale:

Exploration minutieuse de ses habitudes financières,

Réduction de ses charges et de ses engagements financiers,

Investissement sur des supports financiers rentables.

Zélie commence par évaluer sa situation patrimoniale

Pour atteindre son objectif, Zélie doit d’abord prendre conscience de sa situation financière. Or, il y a une différence entre «gagner de l’argent» et «gérer son argent». Pour gérer son argent, Zélie met en place la stratégie suivante:

Un plan financier complet : Zélie commence par identifier ses actifs (épargne, investissements…) et ses passifs (charges, dettes, crédits). Ses investissements sont peu nombreux: Zélie laisse «dormir» son argent sur son compte courant. Son épargne est mal gérée: elle pourrait rapporter de l’argent à la place.

Le passif de Zélie s‘élève à 2500 euros. Il est réparti entre les dépenses liées au loyer (1600 euros), les achats alimentaires (500 euros par mois), ses factures téléphoniques, d’ assurance logement et d’internet (150 euros) et enfin son crédit automobile (250 euros). Ainsi, il lui reste 500 euros à la fin de chaque mois.

Une épargne régulière: Après avoir réalisé ce bilan financier, Zélie met en place des transferts automatiques vers son Livret A. Elle y consacre 150 euros par mois pour se constituer rapidement une épargne rassurante. Ces transferts sont effectués en début de mois plutôt qu'en fin de mois. Ainsi, l’opération est indolore. Les transferts sont systématiques et réguliers: Zélie est débarrassée de cette gestion.

Assainir ses dépenses : Zélie paie 50 euros par mois de forfait téléphone. Son forfait est bien supérieur à ses besoins. Un forfait à 15 euros par mois pourrait convenir tout autant. En regardant ses conditions liées à son crédit automobile, elle comprend aussi qu’elle peut rembourser le solde des sommes restantes par anticipation. Cela représente 3000 euros en tout. C’est une décision judicieuse: elle libère le budget mensuel de Zélie et la débarrasse de la charge financière liée au remboursement du prêt. C’est également une économie à long terme: elle n’a plus d’intérêts à rembourser sur la durée du prêt.

Les solutions de Zélie pour faire fructifier son capital

Avec un horizon d’investissement de cinq ans, Zélie peut investir sur des supports financiers plutôt dynamiques. Ils lui permettent d’avoir un rendement intéressant et sont complémentaires du Livret A . Parmi les possibilités dont elle dispose, Zélie pense notamment au:

- PEA. Le Plan d’Épargne en Actions est le support idéal pour investir sur les marchés financiers, notamment dans une optique à moyen et long terme. Les actions sont risquées mais elles offrent une opportunité de croissance plus importante que d’autres formes d’investissement. L’horizon de placement de Zélie est idéal, puisque les variations à la baisse sur les marchés sont généralement constatées sur une ou deux années. De plus, après 5 ans de détention du PEA, les gains de Zélie sont exonérés d’impôt sur le revenu. Ils restent soumis aux 17,2% de prélèvements sociaux.

- PEE. Zélie a la possibilité de bénéficier du Plan d’Épargne Entreprise proposé par sa société. L’objectif consiste à y placer son épargne durant un minimum de cinq ans. Ainsi, elle se constitue une épargne diversifiée et exonérée d’impôts sur les plus-values, en franchise fiscale. L’avantage du PEE est qu’en contrepartie d’un faible effort d’épargne (limité à 25% de sa rémunération brute annuelle), Zélie peut profiter d’un versement complémentaire. C’est l’abondement. Il s’agit d’un «bonus» offert par l’entreprise. L’entreprise a versé le double de Zélie, soit 3000 euros.

En outre, l’achat d’une résidence principale peut permettre de clore un PEE: c’est un motif de récupération anticipée des sommes. Ainsi, Zélie peut bénéficier d’un apport supplémentaire pour son acquisition.

- PER. Prévoyante, Zélie décide de préparer sa retraite. Elle se sert d’un Plan d’Épargne Retraite. Il lui permet d’acquérir des actions en direct et d’investir dans des actifs risqués, en contrepartie d’une promesse de gain importante. Là encore, Zélie a opté pour la rigueur et le pragmatisme. Elle y verse 100 euros chaque mois, de façon automatique . Le PER est bloqué jusqu’au départ à la retraite de Zélie. Toutefois, il lui est possible de débloquer les fonds de façon anticipée pour son projet immobilier.

La situation patrimoniale de Zélie, sur le point d’acheter son premier logement

Zélie a désormais 42 ans. Sa situation professionnelle est identique et elle est toujours maman célibataire. En revanche, sa situation patrimoniale change. À travers une évaluation minutieuse de ses habitudes financières et l’investissement dans des instruments financiers variés, Zélie gère mieux ses dépenses et accroît son capital. Elle dispose désormais des ressources suivantes:

950 euros sur son Livret A (plafond atteint),

7500 euros sur son PEE (plus-values comprises),

3500 euros sur son PEA (plus-values comprises),

6300 euros sur son PER (plus-values comprises).

Pour son achat immobilier, un T2 dans le 20e arrondissement de Paris, Zélie décide de:

Retirer la totalité des sommes de son PEE en déblocage anticipé,

Racheter partiellement son PER en déblocage anticipé, à hauteur de 4000 euros,

Prélever 15.000 euros sur son Livret A.

Avec un apport total de 26.500 euros, Zélie présente à la banque un dossier jugé solide. Elle peut ainsi avoir droit au crédit dont elle a besoin pour réaliser son rêve et devenir enfin propriétaire de son propre logement.