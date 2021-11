Avez-vous intérêt à ouvrir un PER avant la fin de l’année ?

Pourquoi ouvrir un PER d'ici la fin de l'année pour préparer sa retraite ? ( Crédits: 123RF)

Vous envisagez d'ouvrir un PER ou vous détenez déjà un ancien produit d'épargne retraite comme le PERP ? Dans quels cas avez-vous intérêt à ouvrir un plan épargne retraite individuel avant la fin de l'année ?

Le PER individuel

Le PER individuel est un produit d'épargne retraite lancé en 2019 dans le cadre de la loi Pacte. Il remplace les anciens dispositifs comme le PERP et le contrat retraite Madelin, désormais fermés à la commercialisation, mais sur lesquels les détenteurs de ces contrats peuvent toujours effectuer des versements.

Le PER individuel permet d'épargner en vue de se constituer un capital ou un complément de revenu pour la retraite. C'est pourquoi les versements effectués sur un PER individuel sont bloqués jusqu'à la retraite, sauf dans les cas de déblocage anticipés prévus par la loi, parmi lesquels l'achat de la résidence principale. En contrepartie de ce blocage, l'épargnant bénéficie d'un avantage fiscal, qu'il peut activer soit au moment des versements, soit au moment de la retraite.

La défiscalisation avec le PER individuel

Activer l'avantage fiscal au moment des versements

Les sommes versées sur un PER individuel sont déductibles des revenus imposables du contribuable, dans la limite du plafond prévu par la loi. Pour les versements effectués en 2021, il peut déduire de ses revenus imposables 2021 jusqu'à 10 % des revenus imposables 2020, dans la limite de 32.908 euros ou, si cela est plus favorable pour lui, dans la limite 4.113 euros.

S'il ne fait pas de versement ou effectue des versements sans atteindre le plafond, alors le solde non utilisé du plafond de déduction d'une année est reportable sur les trois années suivantes. De plus, il est également possible de mutualiser les plafonds au sein d'un couple marié ou pacsé. Le plafond total de déduction pour les cotisations versées en 2021 figure sur l'avis d'impôt sur les revenus 2020.

Souscrire un PER individuel avant la fin de l'année vous permettra donc de réduire votre impôt sur les revenus 2021. Plus votre TMI (tranche marginale d'imposition) est élevée, plus la réduction d'impôt sera importante. Par exemple, pour un versement de 1.000 euros, la réduction d'impôt sera de 300 euros pour un contribuable imposable à une TMI de 30 % et elle sera de 410 euros pour un contribuable imposable à une TMI de 41 %.

À noter : pour les TNS (travailleurs non-salariés), les versements sont déductibles du bénéfice imposable, dans la limite de 10 % du bénéfice imposable et de 32.908 euros, auxquels s'ajoutent 15 % de la fraction du bénéfice imposable comprise entre un et huit PASS 2020, soit 43.192 euros. Au global, les versements sont déductibles dans la limite d'un montant maximum de 76.101 euros.

Activer l'avantage fiscal à la sortie

Les épargnants faiblement imposés aujourd'hui qui anticipent une imposition plus forte une fois à la retraite (par exemple les jeunes épargnants) peuvent opter pour la non-déductibilité des sommes versées à l'entrée. Ils bénéficieront alors d'un avantage fiscal à la sortie (au moment de la retraite). Dans ce cas, il n'y a pas d'urgence particulière à ouvrir un PER individuel avant la fin de l'année. Toutefois, il est recommandé de commencer à épargner le plus tôt possible pour sa retraite, régulièrement, même de petits montants.

Transfert d'un PERP ou d'un contrat retraite Madelin vers un PER individuel

Les épargnants qui détiennent un PERP ou un contrat retraite Madelin peuvent eux aussi avoir intérêt à ouvrir un PER individuel. En effet, la loi Pacte leur permet de transférer leur PERP / contrat retraite Madelin vers un PER individuel, souvent plus moderne et plus souple. Il n'y a toutefois aucune urgence à effectuer cette opération avant la fin de l'année car les versements peuvent être effectués sur l'ancien ou le nouveau dispositif et ouvrent droit au même avantage fiscal.