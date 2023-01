Automobile : un microcrédit de 8 000 euros pour l'achat d'un véhicule d'occasion moins polluant

En Seine-Saint-Denis, un microcrédit de 8 000 euros permet aux personnes ayant des difficultés financières d'acquérir une voiture d'occasion. Illustration. (Pexels / Pixabay)

Lancé en décembre dernier en Seine-Saint-Denis, le « Coup de pouce Emploi Mobilité » permet aux plus démunis d'acheter un véhicule d'occasion avec l'aide d'un microcrédit. Les bénéficiaires peuvent disposer de 8 000 euros à rembourser sur sept ans. Ce dispositif devrait être étendu à l'échelle nationale « à l'horizon mi-2023 ».

Face à la pénurie de voitures neuves pendant la crise sanitaire, le marché de l'occasion a subi une forte hausse depuis 2020 . De quoi compliquer la vie de nombreux Français qui doivent changer leur véhicule avec la mise en place des zones à faibles émissions (ZFE) sur tout le territoire. En Seine-Saint-Denis, il existe le « Coup de pouce Emploi Mobilité » . Il s'agit d'une aide à l’achat de « véhicules propres » au moyen du microcrédit, rapporte Le Parisien .

Cette nouvelle mesure a été lancée en décembre dernier par l’association Crésus (chambres régionales du surendettement social) qui s'est entourée du Département et de la banque J.P. Morgan. Les personnes visées sont celles qui ont besoin d'un véhicule et qui rencontrent des difficultés à obtenir un crédit bancaire classique : les particuliers qui ont des problèmes financiers, les personnes à la recherche d'un emploi, les étudiants, les retraités...

Un remboursement sur sept ans

Grâce à l'association, qui aide notamment les personnes en situation de surendettement, l'aide au microcrédit a été augmentée de 3 000 euros pour atteindre 8 000 euros. Le délai de remboursement atteint maintenant sept ans contre cinq ans auparavant. « Nous rencontrons de nombreuses personnes contraintes de racheter un véhicule plus technologique, et plus cher. La bonne affaire à 3 000 euros, avancée en âge mais bien entretenue, n’existe plus » , souligne Étienne Depeyre, responsable du pôle émancipation financière de Crésus.

Une fois le véhicule acheté à l'aide du microcrédit, les bénéficiaires peuvent aussi compter sur un entretien moins onéreux grâce à la mise en place d' « un réseau de garages et d’assureurs solidaires » . L'association Crésus indique que ce programme va être étendu au niveau national « à l’horizon mi-2023 » . La Seine-Saint-Denis sert actuellement de terrain d'expérimentation.