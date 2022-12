Dans quel secteur les prix ne s’envolent-ils pas ? C’est la question que nous sommes nombreux à nous poser. Même les véhicules d’occasion coûtent de plus en plus cher.

Le prix des voitures d’occasion s’envole-iStock-AdrianHancu

Automobile : quand l’occasion n’est plus une bonne affaire

Les prix des voitures d’occasion ne cessent d’augmenter. Selon le baromètre Autoviza, en octobre dernier, le prix moyen d’un véhicule d’occasion de moins de huit ans était de 24 000 €. Et cette hausse des prix ne date pas de cette année. En 2021, les prix des véhicules d’occasion ont enregistré une hausse de 13 %. Pour 2022, Autoscout24 a noté des prix en augmentation de 14 % et une hausse de 1,7 % pour le seul mois d’octobre. La France n’est pas l’unique marché concerné, puisque ces prix en forte hausse sont aussi constatés en Allemagne mais également en Italie et en Belgique où l’augmentation est moins élevée mais atteint tout de même les 10 %.

Une demande supérieure à l’offre

Comment expliquer les prix élevés des véhicules d’occasion ? L’offre est inférieure à la demande. Entre la pandémie de COVID-19 et la pénurie de composants, la production de véhicules neufs a fortement ralenti. Acheter une voiture neuve est désormais synonyme de délais d’attente d’environ 10 mois. En conséquence, les automobilistes se tournent vers le marché de l’occasion. À titre de comparaison, en 2019, pour une voiture neuve achetée, il y avait un peu plus de deux voitures d’occasion achetées. En 2022, on est passé à 3,45 (nombres d’Autoscout24). Néanmoins, même le marché de l’occasion connaît un ralentissement de sa croissance avec, en octobre 2022, des ventes en baisse de 14,3 % par rapport à octobre 2021.

Même les vieux véhicules se vendent cher…

Comme indiqué précédemment, les voitures d’occasion de moins de huit ans se vendent à plus de 20 000 euros en moyenne. Diverses personnes sont donc tentées de se tourner vers des voitures moins récentes. Cependant, même les prix des modèles de 10 ans et plus ont augmenté. Une voiture d’une vingtaine d’années, qui coûtait entre 1 000 et 1 500 euros il y a deux ans, en vaut désormais environ 2 500. Les conseils des professionnels sont les suivants : comparer plusieurs offres afin d’avoir l’assurance de payer le prix le plus juste possible ; attendre, si possible, que les prix baissent à nouveau. Pour guider les automobilistes, L’Automobile Magazine a dressé une liste de voitures d’occasion à moins de 2 000 €. On trouve la Fiat Panda, la 207(+) de Peugeot ou encore la Clio 3 de Renault.

Le succès des véhicules électriques d’occasion

Toujours d’après Autoscout24, les voitures électriques d’occasion rencontrent un joli succès auprès des particuliers. Sur les trois premières marches du podium, on retrouve : la ZOÉ de Renault ; la Model 3 de Tesla ; la e-208 de Peugeot. Mais si le succès croissant des voitures électriques d’occasion est indéniable, elles ne représentent toujours qu’une petite partie des véhicules de seconde-main : 2,4 %. Entre le prix d’achat, le coût du carburant/de l’électricité et les dépenses liées à l’entretien, la voiture, essentielle au quotidien pour beaucoup, est un véritable produit de luxe.