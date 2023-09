Assurance vie et fonds en euros : le déficit se creuse

Depuis le début de l'année, les sorties sur les contrats d'assurance vie ont augmenté de 19 % (Crédit photo : Fotolia)

Selon les chiffres à fin juillet 2023 de France Assureurs, depuis le début de l'année, les fonds en euros de l'assurance vie sont en décollecte de 17,8 milliards d'euros. Quelles sont les conséquences de ce scénario tant redouté par les compagnies d'assurance vie ?

La remontée rapide des taux, le scenario redouté par les compagnies d'assurance vie

La remontée rapide des taux d'intérêt était un scenario redouté par les compagnies d'assurance vie. En effet, les fonds en euros sont composés à 80 % d'obligations. Or, avec la baisse historique des taux ces dix dernières années, les assureurs ont acheté des obligations dont les rendements n'ont cessé de baisser. Ainsi, les fonds en euros ont rapporté en moyenne 1,30 % en 2021.

Si la remontée brutale des taux de ces derniers mois a permis de rehausser le rendement du Livret A à 3,00 %, cela s'avère plus laborieux pour les fonds en euros dont le taux moyen s'est établi à 2,00 % en 2022. En effet, les obligations qui les composent ont des échéances souvent à long terme, et cela met les assureurs en difficulté. S'ils décident de vendre ces obligations avant leur terme pour en acheter de nouvelles (plus rémunératrices), ils essuient des moins-values (car elles ont perdu de la valeur en raison de leur faible rendement). S'ils décident de les conserver, cela pénalise le rendement du fonds en euros.

Les assureurs multiplient les offres de bonification

Pour pouvoir acheter de nouvelles obligations, les assureurs ont donc intérêt à attirer l'épargne des Français sur leur fonds en euros. À cette fin, ils multiplient les offres de bonification supplémentaire à valoir sur le taux 2023. Mais cela ne semble pas suffire à convaincre les épargnants qui préfèrent orienter leurs investissement vers le Livret A dont le rendement est bien supérieur, alors même qu'il est exonéré de prélèvements sociaux et fiscaux. D'ailleurs, les sommes déposées ces derniers mois sur le Livret A atteignent un niveau record. À cela s'ajoute un effet « pouvoir d'achat » : dans un contexte de difficultés économiques liées à l'inflation, les assurés piochent dans leur épargne. Si bien qu'au final, les versements sur le fonds en euros ne suffisent plus à compenser les sorties, créant ainsi un déficit qui vient aggraver les difficultés des assureurs.

Les fonds en euros ont accusé une décollecte de 17,8 milliards d'euros depuis le début de l'année

Selon les chiffres à fin juillet 2023 de France Assureurs, depuis le début de l'année, les sorties sur les contrats d'assurance vie ont augmenté de 19 % par rapport à la même période en 2022 et les fonds en euros ont accusé une décollecte (les versements moins les sorties) de 17,8 milliards d'euros. La tendance se maintient en juillet avec un décollecte de 2,7 milliards d'euros.

À ce stade, Franck Le Vallois, directeur général de France Assureurs se veut rassurant. Les assureurs ont constitué des « réserves de capitalisation », dont la vocation est de pouvoir amortir les moins-values obligataires et ont régulièrement constitué des provisions (l'équivalent de 5,4 % de rendement, selon l'ACPR) pour faire face à une remontée des taux d'intérêt.