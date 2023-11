Assurance habitation : une indemnisation des dégâts en cas de tempête soumise à condition

(Crédits photo: © ronstik - stock.adobe.com)

Votre logement a été touché par la tempête Ciaran ou la tempête Domingos ? Si tout contrat d'assurance habitation contient bien une garantie tempête, certains assureurs demandent néanmoins la preuve de la violence des vents.

Si l'assurance habitation n'est, sur le papier, pas obligatoire, elle est, dans les faits, vivement recommandée. Les tempêtes Ciaran et Domingos, qui viennent de toucher la France, en sont une excellente illustration. Toiture envolée, chute d'arbres… d'importants dégâts matériels ont été constatés. Pour faire face au coût des réparations à réaliser, les propriétaires des logements concernés, et qui sont assurés, peuvent se retourner vers leur assureur. Mais attention : certaines compagnies d'assurance réclament la preuve que les vents ont atteint un certain seuil pour indemniser leurs clients.

Une garantie tempête obligatoirement comprise dans une assurance habitation

Le début du mois de novembre a été marqué par deux épisodes météorologiques violents, avec la tempête Ciaran, qui a touché la Bretagne, et la tempête Domingos, en Nouvelle-Aquitaine. De nombreuses maisons et voitures des habitants de ces régions ont subi des dégâts, parfois considérables, à l'image de ces toitures arrachées par la force du vent ou des chutes d'arbres spectaculaires. Et pour cause : les vents ont parfois atteint, et même dépassé, les 200 km/h !

Face au coût des réparations à engager, l'on comprend bien l'intérêt de souscrire une assurance habitation pour protéger sa maison ou son appartement, quand bien même ce contrat n'est pas obligatoire pour les propriétaires. Les assurés peuvent ainsi se retourner vers leur assureur pour demander à être indemnisé, et ainsi pouvoir faire appel à des professionnels qualifiés et être en mesure de pouvoir régler la facture.

Au sujet de la garantie tempête, France Assureurs explique : "Votre contrat habitation contient obligatoirement une garantie tempête qui couvre tous les dommages causés par le vent (chute d'arbre, toit endommagé ou arraché, mobilier détérioré par la pluie suite à un dommage de toiture, etc.)". Autrement dit, dès lors que l'on dispose d'un contrat d'assurance habitation, la garantie tempête y est automatiquement incluse… mais sa mise en jeu est parfois soumise à certaines conditions.

Ces compagnies d'assurance qui demandent la preuve de la violence des vents

Bien que la garantie tempête figure dans tous les contrats d'assurance multirisques habitation, sa mise en jeu n'est pas automatique. Il est non seulement nécessaire de faire constater les dégâts subis, mais il faut également parfois prouver que les vents ont atteint une intensité anormale lors de la survenance du sinistre.

Cette notion d'intensité anormale des vents peut différer selon les compagnies d'assurance. Par exemple, un minimum de 100 km/h est exigé à la Caisse d'Epargne, au Crédit Mutuel, chez Gan, Generali, la GMF, la Matmut, MMA, mais aussi Swiss Life, selon le recensement effectué par Linternaute.com. Chez Axa, ce seuil existe également, mais est réduit à 90 km/h. Pour savoir si son contrat d'assurance habitation est concerné par une telle limitation, il est nécessaire de se référer aux conditions générales fournies à l'occasion de la souscription.

De ce seuil d'intensité minimal, une question découle : comment prouver la violence des vents qui ont frappé son domicile ? Dans la plupart des cas, les compagnies d'assurance demandent la fourniture d'une attestation de la station météorologique la plus proche de son habitation. Il est également possible que l'activation de la garantie tempête soit soumise au constat de dégâts sur "d'autres bâtiments "de bonne construction" dans un rayon de 5 km" résume l'Agence nationale pour l'information sur le logement (Anil).