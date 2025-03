Argent : pourquoi un Français sur quatre envisage de cacher davantage d'argent liquide ?

De plus en plus de Français sont tentés de conserver de l'argent liquide chez eux . (Crédits photo: © Igor - stock.adobe.com)

Dans un sondage réalisé par YouGov au cours du mois de mars 2025, un quart des Français ont déclaré vouloir cacher plus d'argent liquide qu'à l'accoutumée chez eux. Quelles en sont les raisons ?

Vous conservez de l'argent liquide à votre domicile à des fins d'épargne ou de précaution ? Un Français sur quatre adopte le même comportement. Et cette conduite pourrait même s'accentuer au cours des mois à venir à en croire les données collectées par l'institut de sondage YouGov pour le compte du site d'information financière MoneyVox. Pourquoi certains ménages conservent-ils des billets chez eux, et quelles raisons les poussent à vouloir en cacher encore plus ?

26 % des Français gardent de l'argent liquide à leur domicile

Au lieu de le déposer sur leur compte courant ou d'alimenter un contrat d'épargne, de nombreux particuliers préfèrent conserver leur argent chez eux. Un réflexe acquis par un quart des personnes interrogées au début du mois de mars 2025 par l'institut YouGov. Cette enquête révèle ainsi que 26 % des sondés gardent de l'argent liquide chez eux pour épargner ou par précaution. Des chiffres identiques à ceux collectés par la Banque centrale européenne (BCE) dans une autre enquête.

Pour 30 % des personnes conservant de l'argent sous le matelas, le pécule se chiffre à moins de 100 euros. 23 % des sondés déclarent en revanche disposer de plus 500 euros à leur domicile. L'enquête menée par YouGov souligne par ailleurs que "depuis deux ans, les Français ont tendance à conserver des montants plus importants". Les trois-quarts des Français (74 %) déclarent néanmoins ne pas garder de cash dans leur logement, et préfèrent donc déposer leurs économies sur leur compte bancaire.

Des ménages de plus en plus enclins à conserver de l'argent chez eux

Le sondage réalisé par YouGov ne s'est pas limité à la situation actuelle en matière d'argent caché sous le matelas, mais également aux évolutions à venir. 25 % des personnes interrogées ont ainsi déclaré vouloir conserver davantage de billets de banque chez eux eu égard au contexte actuel. Un phénomène dont la Banque de France a du mal à prévoir l'ampleur "tant les variables qui l'expliquent sont nombreuses et complexes (numérisation, contexte géopolitique, inflation...)".

Défiance vis-à-vis des banques, crainte d'une réquisition de la part du gouvernement, inquiétude face au contexte géopolitique actuel… les craintes actuelles d'une partie de la population expliquent le regain d'intérêt pour l'argent liquide et sa conservation hors du système bancaire, "au cas où". L'économiste Philippe Crevel résume la situation : "Retirer de l'argent en période de crise, c'est un réflexe traditionnel".

Bon à savoir : de nombreuses crises précédentes, à l'image de celle des subprimes ou du Covid-19, ont amené la Banque de France à constater une hausse des émissions nettes de billets.

Les 25-34 ans plus enclins à sortir leur argent du système bancaire

Pour Philippe Crevel, "L'argent liquide apparaît comme une forme de sécurité". Un argument qui influence plus particulièrement le comportement des 25-34 ans selon les résultats de l'étude menée par YouGov pour le compte de MoneyVox. 46 % des personnes âgées de 25 à 34 ans déclarent vouloir garder encore plus d'argent chez eux qu'à l'accoutumée. À l'autre extrême, les plus de 55 ans ne sont que 15 % à vouloir cacher de l'argent dans leur logement.

Philippe Crevel souligne le paradoxe de cette situation : "C'est la population qui utilise le moins l'argent liquide pour ses paiements courants, qui est la plus encline à avoir une réserve d'argent en liquide". Il rappelle par ailleurs que conserver de l'argent chez soi est risqué, car "la probabilité qu'un cambrioleur vole de l'argent liquide est plus élevée qu'une faillite de la banque". Quant à la réquisition de l'épargne par le gouvernement, elle a été vivement réfutée par le ministère de l'Economie qui a assuré qu'il était "hors de question de confisquer l'épargne de qui que ce soit".