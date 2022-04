Argent : gagnez-vous plus ou moins que la majorité des Français ?

(Crédits: © Adobe Stock - MichaelJBerlin)

Salaire, pension de retraite, revenus fonciers, aides… comparer le total de ses ressources avec la moyenne française peut permettre de mieux se situer. Les chiffres à retenir.

Par MoneyVox,

Lorsque l'on parle de pouvoir d'achat et d'argent, il peut être intéressant de mettre en perspective son niveau de vie avec celui de ses compatriotes. Et la période électorale y est particulièrement propice : les candidats multiplient les propositions et avancent des chiffres pouvant créer de la confusion. Alors, êtes-vous riche ou pauvre en comparaison avec la moyenne des Français ? Les outils et les chiffres pour le savoir.

Comment se situer lorsque l'on est salarié ?

En matière de salaire, un chiffre est revenu à maintes reprise ces derniers mois : 2 000 euros nets par mois. Une donnée qui a notamment servi de base au versement de la prime inflation, mais aussi à la proposition de salaire minimum de Nathalie Arthaud lors du premier tour de l'élection présidentielle. Un salaire de 2 000 euros net, est-ce réellement un salaire moyen ?

En 2021, l'Insee a développé et mis en ligne un simulateur qui permet de se situer par rapport à la moyenne française. Ainsi, un salarié qui gagne 2 000 euros nets par mois gagne plus que 56 % des employés du secteur privé. Les chiffres sont entendus nets, mais avant déduction de l'impôt sur le revenu, et à temps plein. Dans l'échelle des salaires, une personne qui touche 4 000 euros par mois gagne alors plus que 91 % de la population active, tandis qu'à 1 500 euros mensuels, cette proportion chute à seulement 26 %. Le simulateur de l'Insee permet aussi de comparer ses revenus avec ceux des professionnels exerçant dans le même secteur d'activité, de quoi donner davantage de précision à cet outil.

Lire aussi: Comment les candidats à la présidentielle veulent-ils faire augmenter les salaires ?

Quelle est la pension de retraite moyenne ?

Et une fois que la vie active est terminée ? Selon la Drees, le niveau de vie médian des retraités en 2018 était ainsi de 1 850 euros par mois. Attention, il s'agit d'une médiane, indicateur bien plus représentatif qu'une moyenne : cela signifie que 50% des seniors gagnent moins que 1 850 euros, et 50% davantage. Ce montant médian inclut à la fois les pensions de retraite et les autres revenus, notamment les pensions de réversion, les revenus financiers ou encore les revenus locatifs.

Prise seule, la pension de retraite moyenne est bien moins élevée : 1 460 euros bruts selon la Drees sans majoration pour enfants, et 1 532 euros nets avec les majorations et les pensions de réversion. En 2019, environ 9,5% des retraités vivaient ainsi sous le seuil de pauvreté fixé à 1 102 euros par mois, notamment ceux percevant uniquement l'Aspa (équivalent du RSA pour les plus de 65 ans et ex-minimum vieillesse) qui est de 916,78 euros par mois.

L'impôt sur le revenu comme indicateur de niveau de vie

L'impôt sur le revenu est un impôt progressif, dont le barème évolue en fonction des tranches de revenus, de 0% à 45%. Dons à des associations, frais de garde, frais de ménage, investissements... de nombreux crédits et réductions peuvent venir réduire le montant à payer, voire permettre de récupérer de l'argent dans le cas des crédits d'impôts. La somme à payer n'est donc pas nécessairement un indicateur fiable du niveau de vie.

Toutefois, en regardant les statistiques globales publiées par l'administration fiscale, certaines tendances se dégagent. Ainsi, la majeure partie des foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence (RFR) est inférieur à 15 000 euros ne sont pas imposés et bénéficient même d'un remboursement. Les trois catégories qui contribuent le plus à l'impôt sur le revenu sont les foyers dont le RFR est supérieur à 100 000 euros (34 milliards d'euros de collecte pour 904 070 foyers imposés en 2020), entre 50 001 et 100 000 euros (23 milliards d'euros pour 3,7 millions de foyers) et entre 30 001 et 50 000 euros (13,6 milliards d'euros pour 7 millions de ménages).