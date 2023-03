Argent de poche : dès l'enfance, les filles perçoivent moins d'argent que les garçons

(Crédit photo: © JenkoAtaman - stock.adobe.com)

Les inégalités de salaires entre hommes et femmes sont bien connues, mais un autre déséquilibre plus discret existe. Selon un récent sondage, les garçons touchent plus d'argent de poche que les filles.

90 euros par an : telle est, en moyenne, la somme supplémentaire que les garçons touchent par rapport aux filles lorsqu'ils perçoivent de l' argent de poche . L'enquête menée par Pixpay à l'origine de ce chiffre montre de façon claire et précise que les inégalités de revenus entre les femmes et les hommes débutent dès l'enfance et l'adolescence, avant même l'entrée dans la vie active. De quoi illustrer l'importance des déséquilibres entre les deux sexes, au moins sur les questions financières.

Des inégalités hommes-femmes instaurées dès le plus jeune âge

En 2020 en France, les femmes touchaient en moyenne 15,8 % de salaire en moins que les hommes selon les données d'Eurostat. Mais le problème ne s'arrête pas là : les inégalités en matière d'argent commencent dès l'enfance, lors de la distribution de l'argent de poche. En effet, un sondage réalisé a début de l'année 2023 par Pixpay, qui commercialise des cartes de paiement à destination des enfants et des adolescents, révèle que les situations inégalitaires entre les deux sexes existent dès le plus jeune âge, bien avant l'arrivée dans le monde du travail.

En effet, l'enquête menée auprès de 150 000 utilisateurs de Pixpay montre que les filles touchent en moyenne 7,50 euros de moins par mois que les garçons, soit une différence sur l'année de 90 euros entre l'âge de 10 et 18 ans. Cet écart représente en pourcentage 9,5 %, une différence moins importante que pour les salaires, mais qui est tout de même notable et révélatrice de différences de traitement instituées dès le plus jeune âge. Chez les adolescents situés dans la tranche d'âge de 16 à 18 ans, l'écart est même encore bien plus marqué, avec une différence de 204 euros par an en moyenne entre filles et garçons.

Lire aussi : Dossier jeunes et argent : comment parler finances aux enfants sans tabou ?

Comment expliquer de tels écarts de traitement entre filles et garçons ?

Le sondage réalisé par Pixpay entre le 6 janvier et le 6 février 2023 permet de mettre en lumière une différence de comportement entre les filles et les garçons. Ainsi, si les filles demandent un peu plus d'argent de poche (1,20 euro en moyenne), elles en font le souhait moins souvent. Mais ce seul facteur peut-il expliquer qu'une adolescente touche en moyenne 79,50 euros par mois, contre 87 euros pour un garçon ? D'autres explications, d'ordre sociétales, sont certainement à prendre en compte.

Notez néanmoins que les écarts filles-garçons en matière d'argent de poche ne sont pas les mêmes selon les zones géographiques. Alors que la Normandie se distingue par une situation proche de l'égalité (80 centimes de plus distribués chaque mois aux garçons), c'est la région Bourgogne-Franche-Comté qui signe la plus grande différence (22,80 euros en moyenne de plus pour les garçons chaque mois).

L'enquête réalisée par Pixpay met en avant d'autres chiffres significatifs. Ainsi, les pères seraient plus généreux lorsqu'ils distribuent l'argent de poche (+5,40 euros en moyenne), mais le feraient moins souvent que les femmes. En effet, dans 72 % des cas, soit près de 3 fois sur 4, c'est à la mère qu'il incombe de distribuer l'argent de poche aux enfants.