Dossier jeunes et argent : comment parler finances aux enfants sans tabou ?

(Crédits photo : Adobe Stock - Parents parlant d'argent aux enfants devant une tirelire)

Vous l'avez sûrement remarqué si vous avez des enfants autour de vous : l'argent est un sujet qui arrive vite, en commençant avec le jeu. Viennent ensuite les questionnements sur la provenance des billets qui sortent «gratuitement» du distributeur. Enfin, dès l'âge de raison, c'est le début de l'argent de poche soigneusement gardé, qui vient grossir à chaque fête ou anniversaire. Comment engager le dialogue sur les finances, sujet parfois sensible selon les milieux sociaux et les situations personnelles ? Tout le monde n'est pas égal face aux problématiques de fin de mois… Voici quelques pistes pour vous aider à accompagner au mieux votre enfant dans cette initiation.

Parler d'argent aux enfants : fini la honte et la gêne !

Le poids du passé dans notre relation avec l'argent

Les enfants ont longtemps été écartés des conversations d'adultes au sujet de l'argent pour des questions de pudeur ou de secret familial. Les parents gardaient une certaine retenue sur le niveau de leurs finances : les enfants du foyer accédaient donc peu à ce type d'informations.

L'indépendance financière des femmes et la liberté pour elles de travailler votées dans une loi de juillet 1965, ont pu jouer un rôle dans la libération de la parole sur l'argent gagné, hérité, prêté, emprunté, donné, dépensé etc.

Aujourd'hui les enfants sont assez décomplexés vis-à-vis de l'argent

Aujourd'hui, les enfants, mélangés en milieu scolaire, osent plus librement demander à chaque parent : «Et toi, tu gagnes combien ?» D'ailleurs, ils sont 92% à toucher de l'argent de poche, dont 42 % régulièrement (1), ce qui rend l'argent concret et proche de leur quotidien. Il est donc capital de leur fournir des ordres de grandeur déjà pour leur donner des comparatifs, des échelles afin que l'appréciation de la vie réelle marchande soit plus facile.

S'il ne souhaite pas dévoiler son salaire exact, le parent sollicité peut donner une fourchette ou donner les composantes de son salaire pour expliquer que le montant final dépend de la qualité de son travail mensuel et de calculs appliqués par son employeur. C'est le début de la fameuse éducation financière !

Bon à savoir : 92% des enfants âgés de 8 à 14 ans parlent d'argent avec leurs parents (2).

Valeur de l'argent : finalement assez subjective

La valeur de l'argent n'est pas la même pour chacun : en fonction de son passé, de ses revenus et autres ressources et de son train de vie (dépenses, remboursements d'emprunts…), 100 euros ne seront pas appréhendés de la même manière par deux individus. Les enfants ont déjà un référentiel de prix en tête : un article bon marché a un prix moyen de 11 euros, tandis que le prix d'un produit cher sera d'environ 88 euros (2).

Enfin, pour les enfants d'un milieu favorisé, pour qui l'argent n'est pas une préoccupation au quotidien, la seule prise de conscience de leur chance est déjà un grand pas pour comprendre et tolérer la différence.

Parlons vrai : pour les enfants français qui reçoivent occasionnellement ou périodiquement de l'argent de poche, le montant mensuel moyen s'élève à 30 euros, tous âges confondus (1).

(Crédits photo : Adobe Stock - Fillette réfléchissant à l'argent avec sa tirelire)

L'argent pour vivre : reconnaître son importance pour subvenir à nos besoins

Argent : au cœur du quotidien de notre société de consommation

Voici quelques exemples concrets de choses matérielles et immatérielles auxquelles les enfants sont sensibles et peuvent accéder grâce à un minimum d'argent disponible de leurs parents et à des arbitrages :

Pour l'école ou le collège : des baskets dernier cri, un smartphone…

des baskets dernier cri, un smartphone… Pour la maison : leur propre chambre

leur propre chambre Pour les loisirs : une tablette connectée, des jeux vidéo, une trottinette électrique, un abonnement au club de sport…

une tablette connectée, des jeux vidéo, une trottinette électrique, un abonnement au club de sport… Pour les vacances : un séjour au ski tous les ans.

Cette liste non exhaustive est un échantillon de ce que les enfants apprécient et recherchent pour s'identifier aux codes de leur tribu.

Questions d'enfant sur l'argent : ne pas les écarter

Certains enfants vantent souvent les mérites du troc comme moyen simple et universel de faire tourner la richesse. Il a disparu car était limitatif et contraignant. Le système monétaire actuel est infiniment plus souple : l'argent se gagne, s'économise, se dépense maintenant ou plus tard, voire se prête… et le cercle vertueux recommence. Prenons l'exemple d'un fabricant de meubles et d'un éleveur de moutons : si le premier veut acheter une vache contre des produits en bois, le vendeur de moutons ne pourra satisfaire sa demande. Il faudra donc à l'artisan de la patience pour trouver la bête recherchée, sans savoir si le pacte conviendra à l'autre partie.

D'autres ne comprennent pas pourquoi tout n'est pas gratuit pour tout le monde : vaste sujet s'il en est ! A cette remarque à la fois intelligente et candide, il est possible de répondre que la rémunération d'un travail permet au salarié d'être reconnu par son employeur et par la société en général par son statut et sa fonction. Sans cette distinction, sa contribution ne serait pas autant valorisée.

Quelques notions chiffrées sur l'argent à partager avec les plus mûrs

Un ménage français consacre en moyenne 1.055 € de son budget aux dépenses contraintes (subies ou liées à des engagements récurrents (4) tels que : logement, transport, santé, frais de communication et financiers…) : après cela, il faut réserver une partie de ses revenus a minima pour se nourrir, s'habiller, éventuellement se divertir et idéalement en mettre de côté. D'où l'importance de bien gérer ses finances pour les affecter aux différents postes de dépenses prévues et imprévues et aux économies.

Un peu d'histoire : avant l'apparition des premières pièces frappées (au VI° siècle avant Jésus-Christ), des coquillages, des minerais et des métaux précieux comme l'or et l'argent faisaient office de monnaie pour les transactions (3).

Richesse ostentatoire et véritable patrimoine : apprenez-leur à faire la différence

La richesse n'est pas forcément visible, ni exposée ouvertement aux autres

Chassez les idées reçues héritées d'une société basée sur l'image : ce n'est pas parce que l'on ne possède pas une grosse voiture cylindrée, un home cinéma et que l'on ne part pas toujours loin en vacances que l'on n'est pas d'un milieu aisé. C'est le travers des réseaux sociaux qui montrent des personnes qui gagent de l'argent rapidement (même s'il est évidemment éphémère).

A contrario, une apparence simple ou un train de vie sobre peut donner une indication faussée de la richesse et du capital de l'individu. Peut-être que son compte en banque est bien fourni, qu'il possède des vignes en Bourgogne et des appartements qu'il met en location : qui sait ?

L'argent se gagne et se mérite : ce n'est pas forcément un dû !

La récompense pécuniaire doit être associé à un effort, un travail accompli dans la légalité pour que l'on en soit fier et que l'on soit reconnu socialement. Dans cette optique, il est conseillé de distinguer les services «normaux» rendus au quotidien, des menus travaux pour lesquels une somme légitime pourra être versée. De l'argent sale (gagné clandestinement ou de manière malhonnête) n'apporte que la matérialité à son possesseur à court-terme et lui fait courir de graves risques, ainsi qu'à sa famille.

L'argent se considère dans le temps et non pas seulement à un instant donné

Dans son apprentissage de la vie professionnelle, le jeune passera d'une expérience en entreprise non rémunérée, à des indemnités de stage et enfin à son premier salaire qui lui permettra de commencer son autonomie financière.

Expliquer à l'enfant qu'un salaire évolue au fur et à mesure de la carrière et de sa valeur sur le marché de l'emploi est important pour insister sur la progression continue et l'expérience acquise. A la retraite, les pensions perçues sont bien le fruit d'années de travail au cours desquelles la personne a travaillé assidûment et cotisé pour les autres.

(Crédits photo : Adobe Stock - Homme arrosant une plante sur laquelle poussent des euros)

L'aisance financière ou le manque d'argent : les cas extrêmes à expliciter aux jeunes

L'excès d'argent interpelle à juste titre les enfants

Concernant les situations particulièrement lucratives, on trouve les profils tels que les artistes, personnes publiques ou médiatiques, influenceuses des réseaux sociaux, sportifs de haut niveau, chefs d'entreprise...

Pour les personnes plus communes, il peut s'agir d'un héritage, d'un changement de travail beaucoup plus rémunérateur, d'un gain ponctuel…

Ces différents cas de richesse sont «hors normes» et souvent éphémères (sauf exceptions comme les célébrités avec du talent et une longévité certaine). Chaque situation étant unique, elle ne laisse donc pas présager de sa pérennité. Ces personnes semblent chanceuses ; pour autant, elles ne doivent pas servir de modèles absolus pour nos enfants car leur chute peut être aussi rapide et brutale que leur ascension.

(Crédits photo : Adobe Stock - Adolescent content avec des billets volant autour de lui)

Les inégalités face à l'argent : une réalité à expliquer

Les inégalités sociales et économiques sont bien réelles au sein de nos sociétés contemporaines. Cette injustice choque parfois les enfants qui cherchent à comprendre la raison de tels écarts autour de nous. Si le parent rencontre des difficultés à aborder ces sujets, il peut répondre à l'enfant qu'il y a toujours quelqu'un plus pauvre et quelqu'un plus riche que soi : cela rassure l'enfant en le positionnant «dans la moyenne». De plus, notre société fait preuve de solidarité et de l'argent est régulièrement collecté au profit des plus démunis.

Chiffres clés : 70,1% des adultes détiennent seulement 2,7% de la richesse mondiale. Cela signifie que 97,3% des richesses sont concentrées chez 29,9% des adultes (5).

Les accidents de la vie peuvent changer l'équilibre financier d'une famille. Ce n'est pas pour autant que le regard que l'on a sur ses membres et que les relations que l'on entretient avec eux doivent changer. Dans les cas de figure qui viennent freiner subitement le niveau de vie, on trouve notamment la perte d'emploi, les divorces ou séparations, la maladie… Ces périodes de la vie se caractérisent (chez soi ou chez les autres) par une baisse passagère du revenu familial, nécessitant concessions et adaptations.

L'approche de l'argent est avant tout une histoire personnelle : celle que vous aurez envie de raconter à votre enfant pour qu'il soit particulièrement bien informé, préparé et protégé dans sa future vie d'adulte citoyen et de consommateur. Votre jeune aura in fine la liberté de gérer comme il le souhaite ses finances mais vous lui aurez transmis un socle solide, celui de l'éducation financière.

