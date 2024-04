Après une chute des dossiers, des travaux de nouveau éligibles à MaPrimRenov'-iStock-ba11istic.jpg

Les aides MaPrimeRénov’ rabotées depuis le 1er janvier 2024

Depuis 2020, les aides financières du dispositif MaPrimeRénov’ sont versées aux ménages qui envisagent des travaux de rénovation énergétique dans leur logement. En janvier et février 2024, le dispositif a connu un coup de frein spectaculaire, puisqu’il a affiché - selon le ministère du Logement - une baisse de 40 % du nombre de dossiers déposés par rapport à la même période en 2023. Cette chute impressionnante s’explique par la réforme mise en place au 1er janvier dernier, qui a donné un sérieux coup de rabot aux aides attribuées. L’enveloppe supplémentaire de 1,6 milliard d’euros, initialement prévue pour la période 2023-2024, a finalement été limitée à 600 millions d’euros. Cette coupe sombre a donné lieu à une nouvelle version de MaPrimeRénov, qui exclut les mono gestes du financement possible. Ainsi, une rénovation qui se limite à l’isolation d’une partie du bâtiment (toiture, murs, combles…) ou à un changement de chaudière n’est plus subventionnée, du moins pour les passoires thermiques. La nouvelle loi exige en effet, pour les biens classés F et G, de cumuler au moins deux types de travaux d’isolation, ce qui oblige les propriétaires de ces logements à s’engager dans des travaux plus importants pour pouvoir en bénéficier. Par contre, le mono geste reste finançable pour les logements classés entre A et E. Parallèlement, les primes accordées pour des travaux associant plusieurs gestes ont été renforcées, l’objectif étant d’encourager les propriétaires à se montrer plus audacieux dans leurs projets de travaux.

Des travaux de nouveau éligibles

Les professionnels du secteur, qui avaient pressenti les conséquences de la réforme et averti le gouvernement du flop probable, n’ont pas manqué de réagir. Ainsi, la Fédération française du bâtiment (FFB) souligne une situation catastrophique pour le secteur, tandis que la Capeb (Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment) déplore une baisse importante de l’activité. Face à cette levée de boucliers, le gouvernement a réagi par un rétropédalage, en annonçant une série de mesures pour doper les travaux de rénovation pris en charge par MaPrimeRénov’. Le ministère de la Transition écologique a déclaré son intention de réintégrer, jusqu’au 1er janvier 2025, les mono gestes d’isolation et de ventilation double flux parmi les aides éligibles, sans obligation pour le propriétaire de cumuler ces travaux avec un geste supplémentaire. L’exécutif accorde également deux sursis pour les propriétaires de passoires thermiques : ceux-ci pourront attendre le 1er janvier 2025 pour réaliser des travaux de rénovation globale, et, avant cette date, ils n’auront pas à fournir un DPE à jour dans leur demande de subvention MaPrimeRénov’. Par ailleurs, pour les primes les plus élevées, un « Accompagnateur Rénov’ » pourra accompagner les ménages dans leur projet. Les arbitrages sont en cours sur le montant des aides accordées pour les mono gestes à nouveau éligibles, qui seront actées sous forme d’arrêtés et/ou de décrets.