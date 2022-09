Après les baskets et les pulls, Lidl dévoile une voiture aux couleurs de l'enseigne

Trois Mini jaune, bleu et rouge sont à gagner dans le cadre d'un jeu-concours. Un moyen de doper les inscriptions au programme de fidélité de l'enseigne.

Nouvelle offensive marketing dans la guerre à laquelle se livrent obstinément les géants de la grande distribution. À la manœuvre, l'Allemand Lidl, qui a déjà fait sensation avec, notamment, sa série très limitée de baskets à moins de 13 euros en décembre 2020. Une paire avait même été proposée à la revente pour 4900 euros sur Leboncoin . Cette fois, la marque dévoile une série de trois voitures à son effigie, en collaboration avec la marque Mini.

À l'origine de ce nouveau concept, un poisson d'avril diffusé par le magazine spécialisé Auto Moto. Un article annonçait en grande pompe la sortie d'un SUV low-cost aux couleurs de Lidl, ironiquement appelé Silvercrest, du nom d' un robot mixeur que se sont arrachés les clients du discounter. « Face au SUV Silvercrest, Dacia a du souci à se faire » , plaisantait la rédaction d'Auto Moto, Dacia étant réputé pour ses SUV à bas prix. La blague avait créé l'évènement sur les réseaux sociaux, jusqu'à être repartagée sur le compte Twitter de Lidl.

Quelques mois plus tard, une Mini Cooper jaune, bleu et rouge apparaît dans une vidéo promotionnelle de la marque, ostensiblement présentée par Michel Biero, directeur marketing. « On s'est dit que c'était une super idée, déclare-t-il face caméra, donc on a décidé de la faire, cette voiture. » Les trois Mini ne seront toutefois pas proposées à la vente, comme l'ont été les baskets, les claquettes et autres pull-overs avant elles. Elles constituent les trois lots d'un jeu-concours organisé par la marque sur son application Lidl Plus, qui fête sa première année d'existence en France dans quelques jours.

Depuis mercredi, les clients inscrits sur l'application ont une chance de remporter l'une des trois voitures estampillées Lidl à chaque tranche de 30 euros d'achat. Seule contrainte pour les gagnants : rouler six mois au moins avec le flocage, avant que Lidl ne consente à payer les éventuels frais de déflocage. Avec cette opération, qui «coûte trois fois rien» précise Michel Biero, la stratégie du discounter est de recruter « plusieurs centaines de milliers de nouveaux clients », d' « augmenter le panier moyen » et de massifier les inscriptions sur Lidl Plus, qui comptait déjà 6,435 millions d'inscrits mardi. Un chiffre soufflé au Figaro par le directeur de Lidl France qui peut consulter à tout moment le nombre d'inscrits « en live » .

« Quand je me lève, c'est le chiffre d'affaires que je regarde »

L'application Lidl Plus permet surtout de fidéliser la clientèle, ce qui a longtemps constitué le point faible du discounter sur le marché français. Si l'entreprise parvient à recruter beaucoup de nouveaux clients – son taux de pénétration du marché s'élève à 66 % –, elle peine encore à les fidéliser. « Seulement 43 % des dépenses faites chez le discounter allemand le sont par des acheteurs dont c'est l'enseigne principale, quand ce taux atteint 81 % chez Leclerc. Cet écart explique à lui seul les différences de parts de marché de ces distributeurs », expliquait récemment Claire Tirard, directrice de clientèle pour les services à la distribution chez NielsenIQ.

Les programmes de fidélité permettent en outre d'augmenter le panier d'achat. Michel Biero explique qu'un client inscrit sur Lidl Plus dépensait en moyenne 50 % de plus en magasin que les autres. Une étude indépendante, menée par NielsenIQ, montre qu'en Allemagne, où le programme de fidélité a commencé plus tôt qu'en France, les dépenses des clients inscrits sur Lidl Plus étaient supérieures de 39 % à celles du client moyen. Le patron de Lidl explique de surcroît que la tranche de 30 euros d'achat nécessaires pour participer au jeu se situe légèrement au-dessus du panier moyen dépensé dans ses supermarchés.

Depuis sa première implantation en France, à Sarreguemines en 1989, Lidl ne cesse de conquérir des parts de marché. Celles-ci augmentaient encore de 0,3 point au premier semestre 2022, pour atteindre 7,6 %, devant son compatriote Aldi (3 %), mais encore loin derrière Carrefour (20 %) et le leader Leclerc (22,4 %). « L'objectif de Lidl n'est pas d'augmenter les parts de marché, nuance toutefois Michel Biero . Quand je me lève le matin, c'est le chiffre d'affaires que je regarde, c'est ça qui compte à mes yeux. »