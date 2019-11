A Lille, Union Investment annonce avoir loué l'immeuble Ekla à 60%

Union Investment est un des plus gros gestionnaires de fonds immobiliers en Allemagne avec des actifs immobiliers sous gestion qui ont dépassé le seuil des 40 milliards € au début de l'année, soit un doublement en l'espace de sept ans. Les fonds de Union Investment investissent dans le monde entier, jusqu'en Australie ou au Japon. L'immeuble Ekla à Lille est le premier investissement français de Union Investment hors d'Île-de-France.

C'est le groupe immobilier Icade qui a développé à partir de fin 2015 cet immeuble de bureaux emblématique de 14 800 m2, situé au cœur du quartier d'affaires Euralille entre la gare LillEurope et le Zénith Arena, et qui vient d'être livré (Union Investment Real Estate France l'avait acheté en VEFA) après un petit retard au démarrage lié à la découverte de vestiges archéologiques.

Ekla va donc être occupé à 60% (environ 8 800 m2 répartis sur les quatre premiers étages de l'immeuble qui en compte sept) par un premier locataire « d'attache régionale » à partir du mois de décembre.

« Acquis en Vefa, Ekla est notre premier investissement tertiaire en province. Nous étions dès l'origine convaincus de ses qualités et de l'attractivité de son emplacement au cœur d'une capitale régionale de stature européenne. Nous avons choisi Lille, le 3e quartier d'affaires français, et plus particulièrement Euralille pour son dynamisme économique et sa proximité avec la gare. L'immeuble permet de bénéficier d'un environnement de travail confortable et spacieux, alors que les grandes surfaces tertiaires, à l'image de celle encore disponible dans Ekla, se font rares à Lille », analyse Tania Bontemps, présidente d'Union Investment Real Estate France.

« Sur cet emplacement Lillois de 1er ordre, tourné vers l'Europe, nous avons voulu aligner la conception de cet immeuble sur les meilleurs standards internationaux. Cette exigence partagée avec l'investisseur Union Investment permet aujourd'hui de capter de grands preneurs », complète Emmanuel Desmaizières, directeur général d'Icade Promotion.