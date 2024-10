Agilité, simplicité… Les besoins des pros dans leur entreprise individuelle, SASU ou EURL

(Quels sont les besoins des pros dans leur entreprise individuelle, SASU ou EURL ? - Crédit photo : Adobe Stock)

Quand on est fondateur ou dirigeant d'une entreprise individuelle, EURL ou SASU, on aspire à faire ce que l'on a choisi et à son propre rythme. Mais le quotidien de travailleur indépendant réserve parfois des surprises. La gestion, la prospection - et parfois même la chasse aux coûts cachés - prennent une grande place dans leur journée. Quels sont leurs besoins pratiques pour se développer davantage et gagner en efficacité ?

Entreprise individuelle, EURL ou SASU : différences et tendances ?

Il existe plusieurs formes de structures unipersonnelles qui permettent d'exercer de manière indépendante son activité.

Quelques chiffres sur les indépendants (EI, SASU et EURL)

Fin 2023, la France comptait 4,3 millions d'indépendants (dont 56,2% d'auto-entrepreneurs), d'après l'Urssaf. Près de 70% d'entre eux ont déclaré un chiffre d'affaires en 2022. En 2021, les revenus moyens générés par les indépendants classiques se sont élevés à 45.581 euros, tandis qu'ils étaient de 7.449 euros en 2022 pour les auto-entrepreneurs (2). En tant qu'entrepreneur indépendant, il est possible d'exercer une activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale (3).

-> Il existe bon nombre de professions distinctes concernées par l'entreprise individuelle ou la forme juridique de SASU ou d'EURL (notamment dans les domaines suivants : droit, médical, beauté, consulting…). Pourtant, elles ont toutes des points communs dans la gestion des tâches quotidiennes et la prise en compte de certaines contraintes.

Entreprise individuelle, SASU ou EURL : quelques rappels sur leur fonctionnement

L'EURL et la SASU sont deux formes de sociétés unipersonnelles avec un statut juridique et un formalisme spécifiques, alors que l'entreprise individuelle (EI) est une activité professionnelle indépendante exercée en nom propre (1). Leur particularité ? Elles sont toutes les trois créées par une personne seule (l'associé unique ou le représentant légal dans les deux premières et l'entrepreneur individuel dans le troisième cas).

Ce que vous pouvez faire dans une société de type EURL ou une SASU : Il est autorisé d'ouvrir une autre société à associé unique (ce qui n'est pas le cas dans une EI). Le dirigeant et l'associé peuvent être distincts (à la différence d'une EI où les deux sont confondus).

Ce qu'il est possible de faire dans une entreprise individuelle (EI) : L'adoption du régime micro-entreprise. La radiation rapide de la structure (et non une dissolution-liquidation plus complexe qui s'impose aux sociétés commerciales unipersonnelles).



Quelle est la journée-type d'un entrepreneur indépendant ?

Dès lors qu'un indépendant lance et pilote une entreprise indivuduelle, une EURL ou une SASU, il prend vite conscience que définir une journée-type est plus facile à dire qu'à faire. En effet, grâce à son côté multitâche qu'il a au départ ou qu'il acquiert dans le temps, il est amené à accomplir les missions suivantes qui varient plus ou moins quotidiennement :

Prospecter, réaliser une veille régulière pour assurer les recettes et revenus de demain.

Réaliser des prestations commerciales, produire, se déplacer à l'extérieur ou livrer sa marchandise.

Suivre les paiements et prévoir d'éventuelles relances (recouvrement des créances).

Emettre des devis, bons de commande et factures.

Acheter ses fournitures et consommables pour son fonctionnement interne.

Réfléchir à l'évolution de l'offre adaptée à la cible.

Animer les réseaux sociaux et le site internet à des fins de notoriété et de génération de leads.

Mesurer a posteriori la satisfaction clients.

Les missions que l'entrepreneur doit endosser sont tellement variées qu'elles l'obligent à être polyvalent et flexible au quotidien.

Quelles sont les difficultés des indépendants dans une EI, SASU ou EURL ?

Le quotidien d'un entrepreneur n'est pas une simple routine. Il doit souvent faire face à des imprévus avant de se consacrer à son vrai cœur de métier, afin de s'assurer un salaire mensuel minimal, surtout quand il s'agit de son activité principale (4) et (5).

Temps passé à la conquête de marchés/nouveaux clients : sauf sur des modèles de revenus récurrents qui s'incrémentent au fil du temps, la recherche de nouveaux clients est inhérente au développement d'une petite structure et à sa pérennité.

sauf sur des modèles de revenus récurrents qui s'incrémentent au fil du temps, la recherche de nouveaux clients est inhérente au développement d'une petite structure et à sa pérennité. Variation des revenus : l'irrégularité ou la saisonnalité éventuelle des rentrées d'argent peut être une source de préoccupation pour l'entrepreneur individuel, qui doit veiller à les lisser tout au long de l'année.

l'irrégularité ou la saisonnalité éventuelle des rentrées d'argent peut être une source de préoccupation pour l'entrepreneur individuel, qui doit veiller à les lisser tout au long de l'année. Protection sociale (santé, retraite) : elles représentent 45% des revenus d'activité générés. En cas de montant de chiffre d'affaires nul ou insuffisant, le dirigeant doit compléter pour verser une somme minimale qui lui permettra d'être couvert (3). Selon une étude 2023 menée par Consumer Science & Analytics (CSA Research), ils sont 65% du panel d'indépendants interrogés à considérer ce thème comme un problème majeur (5).

elles représentent 45% des revenus d'activité générés. En cas de montant de chiffre d'affaires nul ou insuffisant, le dirigeant doit compléter pour verser une somme minimale qui lui permettra d'être couvert (3). Selon une étude 2023 menée par Consumer Science & Analytics (CSA Research), ils sont 65% du panel d'indépendants interrogés à considérer ce thème comme un problème majeur (5). Gestion administrative, dont les relations avec les différents organismes publics pour connaître les différents dispositifs auxquels il est éligible. D'après cette même étude, 52% des personnes sondées redoutent ces tâches.

dont les relations avec les différents organismes publics pour connaître les différents dispositifs auxquels il est éligible. D'après cette même étude, 52% des personnes sondées redoutent ces tâches. Méthodes et environnement de travail : recherche de partenaires inspirants, création de synergies stratégiques durables, en évitant le piège du travail à domicile, qui a tendance à rapprocher le travailleur de ses préoccupations domestiques.

-> Tous ces sujets prennent du temps, génèrent du stress et demandent une adaptabilité constante de l'entrepreneur indépendant, qui doit faire face à des imprévus.

Comment l'EI peut-il gagner du temps, de l'argent et de la sérénité ?

L'entrepreneur individuel a tout intérêt à adopter des bonnes pratiques pour surmonter la jungle adminitrative qui peut s'emparer de lui, faute d'un accompagnement adapté. Il s'agit pour chaque dirigeant de petite structure unipersonnelle de veiller à :

Structurer son activité professionnelle d'indépendant

Quand on évolue au sein d'une entreprise individuelle, d'une EURL ou d'une SASU, la méthodologie à appliquer en matière d'entrée en relation ou de prospection commerciale fera gagner du temps et de l'énergie à l'entrepreneur indépendant.

Voici quelques conseils à suivre :

Connaître et actualiser sa cible (profil, priorités, budget, motivations pour changer, secteur…).

Se dégager du temps sur des plages horaires fixes, sans y déroger.

Réaliser, en fonction des secteurs, une veille concurrentielle par des alertes et une documentation variée.

Présenter son offre de produits ou services sous l'angle «création de valeur» ou «d'élément différenciateur» plutôt que sur la base d'un seul prix.

Préparer des modèles de documents ou des contrats-types.

Activer les dispositifs de parrainage et de prescription, canaux qui peuvent s'avérer particulièrement porteurs et peu coûteux.

Faire des économies… et des choix agiles

Si l'entrepreneur individuel doit réaliser des économies au sein de sa structure - entreprise individuelle, EURL ou SASU - pour retrouver une trésorerie suffisante par rapport au chiffre d'affaires généré sur la période, il devra, comme tout particulier, affiner son budget en ne retenant que les charges incompressibles ou celles qui semblent essentielles au développement de son activité.

Les forfaits et abonnements payants (dont les frais bancaires pour la tenue de compte et la carte bancaire pour les pros), les coûts marketing onéreux (ex : participation à un salon) méritent l'attention de l'entrepreneur indépendant, car ils constituent des pistes d'économies concrètes.

Dans la partie frais généraux, au niveau du poste loyer, le coworking occasionnel et ciblé peut s'avérer riche en échanges et moins cher qu'un emplacement permanent dans des locaux fixes, quand son activité le permet.

Bon à savoir : certains éditeurs français de facturation en ligne, dédiés aux petites structures, proposent une application de gestion bon marché aux auto-entrepreneurs pour un quotidien agile et simplifié (6).

Suivre en continu son activité et sa trésorerie

Avoir une vision claire et fiable de sa santé financière (trésorerie) est rassurant pour un dirigeant qui sait de quoi est fait son avenir à court terme. Il appréciera tout particulièrement d'accéder au détail de ses prélèvements périodiques sur le compte bancaire professionnel et des virements ponctuels planifiés, ainsi qu'à ses futurs encaissements. Pour cela, la digitalisation des outils (ex : appli bancaire, solution d'encaissement en ligne et nomade), avec des alertes et des informations affichées en temps réel, l'aidera à mieux piloter son activité et sa trésorerie, en anticipant les périodes de surchauffe ou de ralentissement conjoncturel.

Caler son mode de travail et entretenir son écosystème

L'objectif zéro papier, via une gestion électronique des documents (ged) est un pas supplémentaire vers l'agilité du professionnel au quotidien, permettant une recherche facilitée des documents, une conservation sécurisée des versions originales et une traçabilité parfaite des échanges et des démarches effectuées auprès des différents organismes tiers.

De plus, l'équilibre vie privée/vie professionnelle est essentiel pour assurer une déconnexion et une meilleure prise de recul sur les sujets du quotidien. Cela passe par un rythme de travail régulier, un respect des horaires et des moments de pause.

Enfin, le networking physique constitue un pilier central pour tisser des liens forts et pertinents avec d'autres professionnels du secteur (ex : afterworks thématiques, cycles de conférences, interventions au sein d'écoles supérieures pour partager sa vie d'entrepreneur et rencontrer ses pairs…).

-> Avec des outils et partenaires ouverts aux pros, l'entrepreneur indépendant, même seul, se sent plus entouré et davantage motivé.

Les travailleurs indépendants, qu'ils soient en entreprise individuelle, SASU ou EURL, ont souvent plusieurs casquettes au sein de leur structure en plus de celle de dirigeant. Pour ajouter de la performance et réduire les tâches chronophages, rien de tel que de s'entourer de partenaires solides et d'outils experts qui savent parler le langage des pros.

