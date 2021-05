AFP Video • 17/05/2021 à 09:18

Au moins six personnes sont mortes à cause de pluies torrentiels et de vents violents à l'approche du puissant cyclone Tauktae. La première tempête tropicale de l'année en Inde se dirige vers le nord parallèlement à la côte occidentale. Dans l'Etat de Goa, où au moins deux personnes sont mortes, le réseau électrique a été touché par les intempéries et 200 maisons ont été endommagées et des arbres ont été déracinés.