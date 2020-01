La France compte 67 millions d'habitants et toujours un peu moins de bébés

AFP Video • 14/01/2020 à 19:34

Des Français plus vieux et toujours un peu moins de bébés: la France compte début 2020 plus de 67 millions d'habitants, soit une hausse de 0,3% limitée par la baisse continue de la fécondité depuis cinq ans, néanmoins plus modérée cette année avec 753.000 naissances (6.000 de moins qu'en 2018).