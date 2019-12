Grèves: gouvernement et patrons de la SNCF et RATP se retrouvent à Matignon

AFP Video • 06/12/2019 à 17:27

La ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne et le secrétaire d'Etat aux Transports Jean-Baptiste Djebarri arrivent à Matignon, suivis de près par le président de la SNCF Jean-Pierre Farandou et la PDG de la RATP Catherine Guillouard. La SNCF et la RATP n'attendent pas d'amélioration notable lundi sur leurs réseaux, très affectés par la grève contre la réforme des retraites