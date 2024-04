Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nexity: baisse de 14% du CA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 26/04/2024 à 09:57









(CercleFinance.com) - Le groupe immobilier Nexity affiche un chiffre d'affaires en baisse de 14% à 770 millions d'euros au titre des trois premiers mois de 2024, dont des reculs de 15% pour les activités de promotion et de 9% pour celles de services.



Dans un marché du logement qui reste marqué par un recul significatif des réservations, estimé pour les ventes au détail à -31%, il a enregistré 2.005 réservations sur la période, en baisse de 29% (-22% en valeur).



Avec un plan de réduction des charges d'exploitation visant une réduction de la base de coûts à hauteur de 95 millions d'euros, Nexity confirme ses perspectives pour 2024, dont 'un résultat opérationnel positif marquant un point bas financier'.





Valeurs associées NEXITY Euronext Paris +5.82%