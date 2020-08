Fort de Brégançon où se tenait la visioconference de soutien au Liban

AFP Video • 09/08/2020 à 19:36

IMAGESDepuis sa résidence d'été de Brégançon, le président français Emmanuel Macron a appelé la communauté internationale à agir pour aider le Liban à se reconstruire après l'explosion cataclysmique qui a ravagé sa capitale. (COMPLETE +Liban: Macron appelle à "agir vite et avec efficacité" pour l'aide à Beyrouth+ 1WE1BR et +Reconstruction de Beyrouth: Macron demande de l'aide, une enquête et des réformes+ 1WE1OW)