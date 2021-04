Dons familiaux de sommes d'argent, un avantage fiscal sous conditions

Donation et dons familiaux de sommes d'argent, des dispositifs qui se cumulent

La nouvelle exonération de 100.000 euros consentie, sous conditions, jusqu'au 30 juin 2021 vient s'ajouter aux deux dispositifs existants. Il est ainsi possible de donner cette nouvelle somme, en plus des donations de 100.000 euros exonérées de droits de mutation tous les quinze ans entre parents et enfants et de 31.865 euros entre grands-parents et petits-enfants (5.310 euros entre arrière-grands-parents et arrière-petits-enfants). L'avantage fiscal temporaire s'ajoute également aux dons familiaux de sommes d'argent aux enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants majeurs, qui sont exonérés à hauteur de 31.865 euros également si le donateur a moins de 80 ans.