Coronavirus: 100 morts de plus en une journée dans l'Etat de New York (gouverneur)

AFP Video • 27/03/2020 à 00:18

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, déclare que le nombre de décès liés au coronavirus dans l'État est passé à 385, avec 100 décès au cours de la dernière journée. L'Etat de New York, épicentre de la bataille contre le coronavirus compte maintenant 37 258 cas positifs et s'efforce de préparer les hôpitaux à un afflux de nouveaux patients. Aux États-Unis, plus de 1000 personnes sont décédées du coronavirus.