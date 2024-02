Compte Epargne Logement (CEL): quels sont les bénéfices?

Le Compte Epargne Logement est un produit d’épargne régi par les pouvoirs publics ( crédit photo : wutzkohphoto/Shutterstock / wutzkohphoto )

Un prêt à taux privilégié

CEL: modalités et conditions

Pour ouvrir un CEL, il faut être majeur et faire un versement initial d’au moins 300 euros. En dehors de ces conditions, toute personne peut détenir un Compte Épargne Logement. En revanche, comme la plupart des livrets réglementés, il n’est pas possible d’en avoir plusieurs. L’épargnant peut néanmoins ouvrir un PEL et un CEL dans le même établissement bancaire, s’il le souhaite.

À noter Il est possible de retirer de l’argent du CEL, à tout moment, sans le clôturer. Le retrait doit respecter le solde minimum de 300 euros sur le compte. Le versement est lui aussi libre, avec toutefois un minimum de 75 euros.

Rémunération et plafond d’un CEL

Le plafond du Compte Épargne Logement est fixé à 15.300 euros. Sa rémunération est la même d’un établissement bancaire à un autre: l’État la fixe. Depuis janvier 2024, elle est de 2,5%. Depuis 2018, les intérêts font l’objet de prélèvements sociaux et de l’impôt sur le revenu. L’établissement bancaire prélève donc 30% des intérêts. Pour 100 euros d’intérêts bruts, l’épargnant reçoit donc 70 euros nets.

Un prêt à taux privilégié

Le CEL a un avantage: il permet d’obtenir un prêt immobilier à taux privilégié, si l’emprunt sert bien à financer l’achat d’une résidence principale ou de parts de SCPI. Pour cela, le compte doit exister depuis au moins un an et demi et avoir acquis un certain montant d’intérêts, selon le projet à financer. Le montant maximum du prêt est de 23.000 euros. Si l’épargnant dispose également d’un PEL, le prêt total peut aller jusqu’à 92.000 euros.

Le CEL ne bénéficie plus de la prime d’État depuis la réforme de 2018. Il s’agit d’une bonification du rendement produit par le CEL. Celle-ci est plafonnée à 1525 euros. Plus les sommes placées en début d’épargne sont élevées, plus le montant des intérêts sont importants.