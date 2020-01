Des placements «alternatifs» au sein de vos contrats d'assurance-vie

goodluz/Shutterstock / goodluz

Lorsque vous êtes titulaire d'un contrat d'assurance-vie, vous pouvez investir sur des fonds en euros et des unités de compte. Mais pas seulement. En effet, d'autres types de placements sont accessibles. Si vous le souhaitez, vous pouvez notamment mettre une dose d'immobilier. Depuis le vote de la loi Pacte, le non-coté constitue également une alternative.

SCPI/OPCI: pour une dose d'immobilier

Au sein d'un contrat d'assurance-vie, vous pouvez acquérir des parts de SCPI (Société Civile de Placement Immobilier) ou d'OPCI (Organisme de Placement Collectif Immobilier). Ainsi, vous investissez principalement sur de l'immobilier tertiaire, c'est-à-dire des bureaux, des locaux et centres commerciaux, des murs d'hôtels, des centres logistiques, des maisons de retraite ou encore des actifs en lien avec la petite enfance ou l'éducation. Les SCPI et OCPI collectent des fonds, achètent des immeubles, les louent, perçoivent des loyers et redistribuent une fraction de ces revenus à leurs associés.

Les SCPI, et dans une moindre mesure les OPCI, affichent des rendements qualifiés d'attractifs dans le contexte actuel. En outre, en plaçant des SCPI et OPCI au sein de l'assurance-vie, vous bénéficiez de la fiscalité avantageuse de cette enveloppe. Enfin, la liquidité est garantie par l'assureur. Ainsi, la revente est facilitée. En contrepartie, l'assureur perçoit généralement une partie des revenus versés par la SCPI pour en garantir la liquidité au sein du contrat. Cette part peut monter jusqu' à 15 %.

Le non-coté a désormais sa place dans les «gros» contrats

La loi Pacte autorise au sein d'un contrat d'assurance-vie les investissements en non-coté, c'est-à-dire dans les fonds de capital-investissement et fonds spécialisés. Toutefois, ce type de produit n'est accessible qu'aux épargnants plaçant au minimum 100.000 €, dans la limite de 50% de l'encours de leur contrat. Ce seuil d'entrée est réduit à 10.000 €, dans la limite de 10% de l'encours si le fonds acquis possède le label «ELTIF» (European Long Term Investment Fund), favorisant l'investissement de long terme.

Autre possibilité, vous avez accès au non-coté si vous respectez deux des trois critères suivants, à savoir disposer de 500 000 € d'actifs financiers, avoir réalisé au moins 10 opérations d'un montant minimum de 600 € sur des instruments financiers chaque trimestre au cours des quatre précédents et/ou avoir occupé au moins un an un poste exigeant une connaissance de l'investissement en instruments financiers.

Trackers et titres vifs En complément des unités de compte «classiques», les assureurs vous permettent parfois d'investir sur des trackers. Ces derniers sont émis par des organismes financiers (iShares, Lyxor, Amundi...) et cotent en continu. Ils n'ont qu'un objectif: reproduire la performance d'un indice de référence, ce qui permet d'investir par exemple sur une zone géographique, un secteur ou encore un thème particulier. Dans certains cas, il est également possible d'investir en titres vifs, c'est-à-dire d'acheter directement des actions cotées.

Les SCPI/OPCI constituent une alternative pour les investisseurs en quête de rendement au sein de l'assurance-vie. Le non-coté reste réservé aux «gros» contrats.