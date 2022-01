Au moins 10 morts dans des inondations à Antananarivo, capitale de Madagascar

information fournie par France 24 • 18/01/2022 à 23:24

Au moins dix personnes sont mortes après des pluies diluviennes à Antananarivo, la capitale de Madagascar, où plus de 500 personnes n'ont plus de toit. La plupart des victimes ont été prises au piège de glissements de terrain ou de maisons effondrées, notamment dans les quartiers déshérités de la banlieue d'Antananarivo, qui compte près de 1,3 million d'habitants. Selon les prévisions, l'île sera frappée par de fortes précipitations dans les prochains jours, avec un pic encore plus élevé jeudi.