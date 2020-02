A Singapour, face à la crainte du nouveau coronavirus, la messe se déroule en ligne

AFP Video • 28/02/2020 à 20:30

Rizaldy et Marissa Sapiera, couple de catholiques, se languissent d'aller à l'église le dimanche. Ils doivent rester chez eux à cause des craintes de coronavirus. Toutes les messes catholiques sont suspendues dans la ville-Etat et les chefs religieux offrent en ligne des offices pré-enregistrés à regarder à la maison.